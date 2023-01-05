الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحثة لـ«القاهرة الإخبارية»: الإدارة الأمريكية تريد عودة مسار العلاقات مع كوبا

بايدن
بايدن

قالت مرح البقاعي، الباحثة السياسية، إنه بالرغم من التقارب الشديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا من حيث المسافة إلا أن العلاقات السياسية بينهما تشهد تباعد بالأميال، حيث كانت العلاقات الأمريكية منقطعة منذ ٦٠ عاماً، وأعيدت العلاقات بعهد الرئيس السابق أوباما. 

تداعيات الأزمة الروسية

وأكدت مرح البقاعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشباب في كوبا يريدون الانفتاح على الدول المجاورة من أجل العمل والتعلم بالخارج. 

وأضاف في حديثه، أن الإدارة الديمقراطية الأمريكية الحالية تريد عودة مسار العلاقات الأمريكية الكوبية.

العلاقات الأمريكية الكوبية 

وأشارت إلى، أن روسيا تحاول التمدد في الكثير من دول العالم، والدليل على ذلك وجود أزرع أمريكية بقارة أفريقيا، ولهذا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم عودة روسيا إلى كوبا مرة أخرى.

مرح البقاعي الحرب الروسية الأوكرانية العلاقات الكوبية الأمريكية القاهرة الإخبارية ملف اليوم

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