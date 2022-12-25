الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى بالرقم القومى

طلب الاستعلام عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي على موقع صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي من الموضوعات التي يهتم بالبحث عنها عدد كبير من المواطنين الذين تقدموا للحصول على وحدات سكنية من خلال صندوق التمويل العقاري الإعلان العاشر.

«الدستور» ترصد جميع التفاصيل التى تخص طلب الاستعلام عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي من خلال التقرير التالي:

صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

يمكن للمواطن أو مقدم طلب الحصول على وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الإجتماعى ومن خلال استخدام الرقم القومي.

يقوم المستعلم أو مقدم الطلب بالدخول على هذا اللينك الخاص بالموقع الرسمي لصندوق الإسكان الإجتماعى www.shmff.gov.eg.

يقوم صاحب الطلب بالضغط على الزر الخاص بكلمة "استعلام".

ثم يقوم صاحب الطلب أو مقدم الطلب بكتابة الرقم القومي له خلال الخانات المخصصة لذلك.

يقوم مقدم الطلب بكتابة جميع البيانات المطلوبة وهي تتضمن الاسم والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل من أجل الحصول على وحدة سكنية.

يقوم صاحب الطلب بعد إجراء الخطوات السابقة بالضغط على كلمة "استعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي".

الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر:

من جهته وتسهيلًا على المواطنين سهل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة طرق للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال استخدام الرقم القومي الإعلان العاشر وهي:

الخط الساخن "خدمة العملاء"

من خلال الخط الساخن أو خدمة العملة يمكن للمواطن الذى تقدم لحجزوحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى أن يستعلم عن وحدته من خلال الاتصال بخدمة لعملاء مستخدمًا الرقم القومي المدون على البطاقة الشخصية له .

والأرقام التي وفرها صندوق الإسكان الاجتماعي من أجل الاستعلام التليفونس وتسهيل الإجرءات الخاصة بالاستعلام على المواطنين هي: 1188، أو 5777، أو 5999، حيث يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي الخاص بالمتقدمين لحجز الوحدات، للرد على استفساراته.

معلومات عن الوحدات السكنية التس توفرها الدولة من خلال صندوق التمويل العقاري الإعلان العاشر:

توجد في عدد مدن مصرية مختلفة (العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – السادات).

وصل عدد الشقق السكنية "إسكان محدودى الدخل" والجاهزة للتسليم، ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، نحو 19620 وحدة سكنية، كاملة التشطيب.