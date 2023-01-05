هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه تشيلسي، ضمن لقاءات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويقود إرلينج هالاند هجوم فريق مانشستر سيتي رفقة فيل فودين وبرناردو سيلفا.

وجاء هجوم مانشستر سيتي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: كيل والكر، جون ستونز، ناثان آكي، جواو كانسيلو.

وسط الملعب: رودري، كيفن دي بروين، إلكاي جندوجان.

الهجوم: بيرناردو سيلفا، إرلينج هالاند، فيل فودين.

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر سيتي كالآتي: كيفن أورتيجا، كالفين فيليبس، جاك جريليتش، جوليان ألفاريز، جوميز، مانويل أكانجي، رياض محرز، كول بالمر، لويس.

ويرغب فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر.

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء، وسط معنويات متذبذبة أيضًا، بعدما تعادل مع إيفرتون بنتيجة 1-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب جراهام بوتر، لاستعادة نغمة الانتصارات في محاولة لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والاقتراب من المربع الذهبي رغم صعوبة الأمر.

وبشكل خاص، يسعى النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، لمواصلة التسجيل من أجل الاستمرار في الابتعاد بصدارة هدافي البريميرليج.

وعلى الجانب الآخر يتطلع فريق تشيلسي للعودة للانتصارات عقب التعادل في الجولة الماضية ضد فريق نوتنجهام فورست.

ويحتل مانشستر ستيي وصافة ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، فيما يأتي تشيلسي بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.

مباراة اليوم رقم 51 في تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر سيتي، قبل المواجهة المرتقبة في الدوري الإنجليزي.

- والتقى الفريقان في 50 مباراة بالدوري الإنجليزي، حقق خلالهم تشيلسي الفوز في 27 مباراة، مقابل 16 انتصارًا لمانشستر سيتي، بينما تعادلا في 7 مواجهات.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو تشيلسي 71 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 52 هدفًا من قِبل لاعبي مانشستر سيتي.

- وإجمالًا، التقى الفريقان في 115 مباراة، حقق خلالهم تشيلسي الفوز في 49 مباراة، مقابل 41 انتصارًا لمانشستر سيتي، بينما تعادلا في 25 مواجهة.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو تشيلسي 156 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 149 هدفًا من قِبل لاعبي مانشستر سيتي.