الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء بريطانيا يدعو شعبه للتفاؤل بــ2023

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك

دعا رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، الشعب البريطاني إلى التفاؤل بالعام الجديد 2023 وعدم الشعور بالقلق إزاء الوضع الراهن في المملكة المتحدة.

 

وقال سوناك -في خطاب له أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "أريدك أن تعرف أنني بصفتي رئيس وزرائك، سأعمل ليل نهار لتغيير ذلك، ليس فقط من خلال توفير الراحة للأشهر القادمة ولكن أيضا من خلال تغيير بلدنا وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا، مستقبل يعيد التفاؤل والأمل والفخر لبريطانيا".

 

وأضاف أن الحكومة البريطانية اتخذت إجراءً عاجلا حيث تمت زيادة سعة الأسرة بمقدار 7 آلاف سرير إضافي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وخاصة في قسم الحوادث والطوارئ حيث انتظر المرضى حتى ثمانية أيام في أقسام الحوادث والطوارئ لحصولهم على سرير في المستشفى، كما تعمل هيئة الخدمات الصحية الوطنية بشكل عاجل على المزيد من الخطط لطوارئ السيارات وسيارات الإسعاف.

 

وفيما يتعلق بالاضرابات، قال سوناك "نحن نقدر بشكل كبير عمال القطاع العام مثل الممرضات، لهذا السبب نريد حوارًا منطقيا مع النقابات حول ما هو مسؤول وعادل لبلدنا".

 

وأشار إلى أنه منذ توليه رئاسه وزراء البلاد تم إحراز استقرار في الاقتصاد وكذلك استقرار لمعدلات الرهن العقاري للأفراد، وتم تقديم 26 مليار جنيه استرليني دعما لتكاليف المعيشة بالإضافة لاستثمار مليارات أخرى في المدارس وهيئة الخدمات الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية.

 

وأوضح أن هناك 5 وعود ستقوم حكومته بها خلال الفترة المقبلة، وهي خفض التضخم إلى النصف، ونمو الاقتصاد، وتقليل الديون، وخفض قوائم الانتظار في مستشفيات بريطانيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر القوارب الصغيرة.

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