ديمبلي أساسيًا.. تشكيل برشلونة أمام إنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة إنتر سيتي، في دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2022-2023.

موعد مباراة برشلونة وإنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وإنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنطونيو سوليانا

وتُنقل مباراة برشلونة وإنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا على قناة SSC 1 الرياضية.

تشكيل برشلونة أمام إنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا

وشهد تشكيل برشلونة أمام إنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا، مشاركة عدد من العناصر البديلة، حيث يحرس إيناكي بينيا المرمى بدلًا من مارك تير شتيجن، فيما يقود عثمان ديمبلي وممفيس ديباي وفيران توريس خط الهجوم

وجاء تشكيل برشلونة أمام إنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: هيكتور بيليرين - رونالد أراوخو - جوليس كوندي - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي - بابلو توري

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - فيران توريس - ممفيس ديباي

ويغيب عن فريق برشلونة في مباراة اليوم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني بيدري جونزاليس حيث تم استبعادهما من قائمة الفريق ضد إنتر سيتي.

وأعلنت المحكمة الرياضية، الأربعاء، رفض استئناف نادي برشلونة الإسباني المتعلق بعقوبة إيقاف لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني إيقاف روبرت ليفاندوفسكي 3 مباريات بعد طرده أمام أوساسونا وازدراء جيل مانزانو حكم المباراة.

محكمة المنازعات بالعاصمة الإسبانية مدريد كانت قد علقت عقوبة الإيقاف مؤكدًا، ليشارك ليفاندوفسكي مطلع الأسبوع مع برشلونة أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا.

ورفضت المحكمة الرياضية استئناف برشلونة، مؤيدة عقوبة إيقاف روبرت ليفاندوفسكي لمدة 3 مباريات.