الدوري السعودي يتصدر ترند جوجل بسبب «رونالدو».. ما هو ترتيب فريق «الدون»؟

بعد لحظات قليلة من حفل النصر السعودي لتقديم صفقة الجديدة «كريستيانو رونالدو» أمس الثلاثاء، وأصبح ترتيب الدوري السعودي متصدرًا محركات البحث المُختلفة، يأتي ذلك تزامنًا مع انضمام النجم البرتغالي للفريق بشكل رسمي، ممّا زاد من اهتمامات عشاقه وعشاق الكرة السعودية لمعرفة ترتيب الدوري وموقف النصر السعودي منه.

ويعتلي جدول ترتيب الدوري السعودي صدارة الترند حتى الأن على موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة «جوجل»، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي التي ازاد حدّة البحث عن ترتيب الدوري عليها منذُ الساعات الأولى من انضمام رونالدو للنصر السعودي.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن ترتيب الدوري السعودي. يستعرض «الدستور» لكل عشاق كرة القدم، خاصة متابعي الدوري السعودي، ترتيب الفريق والفرق الأخرى، وذلك قبل انطلاق الجولة الـ 12 من البطولة المحلية، حيث تقام 8 مباريات لصالح هذا الأسبوع، بينما تقام 4 مباريات ضمن الجولة غدًا الخميس، على أن تستكمل يوم الجمعة بعد غد.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1 - النصر = 26 نقطة.

2- الشباب = 25 نقطة.

3- الاتحاد = 24 نقطة.

4- التعاون = 23 نقطة.

5- الهلال = 22 نقطة.

6 - ضمك = 18 نقطة.

7- الطائي = 18 نقطة.

8- أبها = 16 نقطة.

9- الفتح = 15 نقطة.

10- الاتفاق = 13 نقطة.

11- الرائد = 12 نقطة.

12- الفيحاء = 11 نقطة.

13 - الوحدة = 9 نقاط.

14- العدالة = 5 نقاط.

15- الخليج = 4 نقاط.

16- الباطن = 1 نقطة.

تعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو

وتعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة تاريخية، في عقد ممتد إلى موسمين ونصف الموسم.

واجتاز كريستيانو الفحص الطبي بنجاح في أحد المراكز الطبية بالرياض، تمهيدًا لتقديمه لاعبًا رسميًا للنصر.

ونشر رونالدو صورة عبر خاصية "Story" على حسابه عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام" أثناء خضوعه للفحص الطبي، معلقًا: "الفحص الطبي تم".

ومن المنتظر أن يطلب نادي النصر البطاقة الدولية لرونالدو من أجل السماح له بالمشاركة في المباريات المقبلة.

ووصل رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء الإثنين الماضي، على متن طائرة خاصة رفقة عائلته استعدادًا للتقديم والانضمام لناديه الجديد.

طائرة رونالدو الخاصة هبطت في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث رافقه عائلته على رأسهم صديقته جورجينا رودريجيز، إضافة لطاقم من محاميه ووكلائه.