تأجيل محاكمة عامل قتل صديقه بالخصوص لجلسة 4 مارس

أجلَّت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، محاكمة عامل قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما في الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة 4 مارس المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15934 لسنة 2021 جنايات الخصوص، أن المتهم "محمود. ا"، 27 سنة، عامل، قتل المجني عليه علاء أحمد عبدالباري، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيَّت النية وعقد العزم على قتله، وما أن ظفر به إلا واستل سلاحًا أبيض - سكين-، وكال له طعنة واحدة استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه.