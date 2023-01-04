الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة عامل قتل صديقه بالخصوص لجلسة 4 مارس

جريدة الدستور

أجلَّت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، محاكمة عامل قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما في الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة 4 مارس المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15934 لسنة 2021 جنايات الخصوص، أن المتهم "محمود. ا"، 27 سنة، عامل، قتل المجني عليه علاء أحمد عبدالباري، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيَّت النية وعقد العزم على قتله، وما أن ظفر به إلا واستل سلاحًا أبيض - سكين-، وكال له طعنة واحدة استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه.

دفاع المتهم محافظة القليوبية الخصوص محاكمة قتل خلافات مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

بنك مصر يصدر شهادة بعائد 25% لمدة عام

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

البنك الأهلى المصرى يطرح شهادات بعائد 25% اليوم

يناقش افتتاح مشروعات قومية كبرى.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بعد قليل

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 4 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى