ارتفاع قياسي لأسعار الأغذية في بريطانيا يصل إلى 13.3%

ارتفع التضخم الغذائي في بريطانيا إلى مستويات قياسية فيما تعاني الكثير من الأسر من "عيد ميلاد صعب" جراء ارتفاع الأسعار.



وأفادت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، بأن أسعار الغذاء للمتسوقين قفزت إلى 13.3% في ديسمبر من 12.4% في الشهر السابق.



وجاء ذلك فيما أظهر مؤشر أسعار المتاجر "بي آر سي-نيلسن أي كيو" علامة طفيفة على الراحة للمتسوقين الذين يعانون من ضائقة مالية، فيما هدأت أسعار البيع بالمتاجر بشكل عام إلى 7.3% في ديسمبر.



وتراجعت من 7.4% في نوفمبر ولكن تظل قريبة من الارتفاعات القياسية.



وقفز تضخم الأغذية الطازجة إلى 15% لديسمبر من 14.3% في نوفمبر، بينما ارتفعت أسعار الأغذية التي تحفظ في درجة حرارة الغرفة مثل المكرونة والأغذية المعلبة، بنسبة 11% في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.



غير أن المتاجر غير المتخصصة في الأغذية مثل الملابس والأجهزة المنزلية، شهدت تباطؤ التضخم إلى 4.4% في ديسمبر من 4.8% مقارنة بشهر سابق جراء خفض الأسعار.

وفي وقت سابق، حذرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، من أن بريطانيا تواجه أعمق موجة ركود بين أكبر الاقتصادات في العالم في عام 2023.

وقالت الصحيفة، إن قطاع الصناعة يتراجع إلى أدنى مستوى له مع ارتفاع فواتير الطاقة وأسعار الفائدة، وتوقعات بارتفاع حالات إفلاس شركات قطاع الأعمال في عام 2023.

وأكد التقرير: كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تمت مراقبتها عن كثب هي الأدنى في ديسمبر منذ 31 شهرًا، منذ أعماق أزمة كوفيد.

وسجلت الشركات انخفاضًا في الإنتاج وإعداد الطلبات الجديدة والأسهم، بينما استمرت الأسعار في الارتفاع، وإن كان بمعدل أبطأ من ذي قبل.

جاء التقييم القاتم في استطلاع شركة "جلوبال" وسط تحذيرات من أن بريطانيا تواجه أعمق ركود بين أكبر الاقتصادات في العالم في عام 2023.

وتوقع المحللون انكماش بي إل سي في المملكة المتحدة بنسبة 0.9 في المائة هذا العام حيث تتأثر بفواتير الطاقة المتزايدة، وأسعار الفائدة المرتفعة، والارتفاع في الأعمال الفاشلة.

ويقارن ذلك مع انخفاض متوقع بنسبة 0.7 في المائة في ألمانيا، وتراجع بنسبة 0.4 في المائة في فرنسا، وانكماش بنسبة 0.3 في المائة في الولايات المتحدة.