موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين 2023

ينتظر ويترقب جميع محبي الكرة المشاركة الأولى المنتظرة لكريستيانو رونالدو بقميص النصر، عقب الانضمام مباشرةً إلى النادي السعودي بصفقة تاريخية سوف تجعله يتقاضى سنويًا مبلغ 210 مليون يورو، ويكثر التساؤل حول موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو في الدوري السعودي عبر جوجل، وسيغدو بذلك بكونه أعلى اللاعبين أجرًا بتاريخ كرة القدم العريق على الإطلاق.

موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو في الدوري السعودي

وأعلن فريق نادي النصر تعاقده مع صاروخ ماديرا في يوم الجمعة الماضية، وذلك على أن وصل إلى المملكة العربية السعودية في أول أيام العام الجديد 2023، في يوم الأحد الماضي، ومن بعدها سوف تُقام حفلة تقديم ضخمة له، وسيبدأ الانخراط بتمارين كتيبة المدرب رودي غارسيا.

واتجهت كافة الأنظار بلا شك للدوري السعودي لمتابعة اللاعب رونالدو مع فريق النصر، إلى أن هناك تقارير صحفية كشفت بعض المحادثات من دول أوروبية من أجل الحصول على بث المسابقة إلى أنه يتسنى للعالم متابعة "الدون" برحلته الجديدة.

ما هي القنوات الناقلة في مباراة رونالدو الأولى مع فريق النصر؟

في كل الأحوال سوف تكون أول مباراة للاعب كريستيانو رونالدو مع فريق النصر من ضمن منافسات الدوري السعودي.

وهذا يعني أن يكون السبيل الوحيد للقيام بمشاهدة تلك المباريات سوف يكون قناة SSC، وهي الناقل الحصري لكافة منافسات دوري روشن السعودي.

وتمنح القناة الفرصة لمتابعة جميع المباريات عليها مجانًا، ولكن تكون تعرض بتقنية SD، أما سيكون متابعتها بتقنية HD فسوف قد يُشترط الاشتراك بباقة خاصة.

موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو في الدوري السعودي

وطبقا لصحيفة "الشرق الأوسط" بالسعودية أيضا فإن اللاعب رونالدو بعيدا عن وجود الإيقاف لن يشارك بمباراة الطائي في الدوري السعودي يوم الخميس المقبل، ولكنه سوف يحضرها في الملعب، وطبق التوقعات فإن تكون مباراة الشباب المقررة بالـ 14 في شهر يناير قد ستكون الأولى للاعب النجم البرتغالي بقميص النصر في حال التأكد من عدم الإيقاف.

وأضافت الصحيفة السعودية أن اللاعب رونالدو شاهد مع وجود فريق عمله التدريبي لآخر مباراتين بفريقه النصر مع وجود العدالة بكأس خادم الحرمين الشريفين، وأيضا مع الهلال في ديربي العاصمة الذى قد أقيم من ضمن منافسات الدوري السعودي، وقد عبر النجم البرتغالى عن السعادة بشغف اللاعبين وكذلك قوتهم وأدائهم، وأكد أنه سيترقب للانضمام إليهم.