الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ طب نفسى يوضح كيفية التعامل مع الأب النرجسى

الأب النرجسي
الأب النرجسي

أوضح الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، كيف يمكن التعامل مع الأب النرجسي، قائلًا: "إن النرجسي مشكلته أنه يحب ذاته كثيرًا، ومتمركز حول ذاته، كما أنه أناني بعض الشيء، ولا يستطيع أن يهتم بمن حوله بشكل كبير، ومن الممكن أن يستغل أسرته لتحقيق أحلامه ونجاحاته وتألقاته". 

وأضاف المهدي خلال لقائه ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أننا لا يمكننا أن نحارب الشخص النرجسي، لأنه نمط من الشخصيات، حيث يكون لكل شخصية وظيفة، لكن يجب علينا ألا نجعله يستغلنا، بمعنى أن كل شخص في الأسرة، محافظ على استقلاليته ومصالحه، واحتياجاته، فلا يجعل النرجسي يستغله، معقباً: "الأب النرجسي يستغل زوجته وأولاده وجيرانه وأصحابه".

وشدد على ضرورة أن ينتبه أفراد الأسرة من الأب النرجسي فيما يتعلق بالاستغلال والاستنزاف، متابعًا: "أعطي له الأنا الخاصة به لكن أعطها إياه في أشياء مفيدة، أي كبره كأب وكزوج، لأن الشخص النرجسي يحب أن يكون متفردًا ومعجباني وطاووس، ولا تجرح نرجسيته، لأن الجرح النرجسي في غاية الألم، ومن الممكن أن يتسبب في الكثير من المشاكل".

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