الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عزة مصطفى: الشيخ الشعراوى حرم عمل المرأة وطعن فى شرف غير المحجبة

عزة مصطفى
عزة مصطفى

انتقدت الإعلامية عزة مصطفى، تقديم سيرة الشيخ الشعراوي على المسرح القومي، بسبب عدد من الفتاوى التي أثارت الجدل والهجوم عليه.

ووجهت عزة، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، رسالة  لإيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح القومي ضمن خطة الفرقة، ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قائلة: "لو أفكاركم ومشاريعكم في 2023 عرض مسرحي عن الشعراوي، محتاجين نعرف ليه الشيخ الشعراوي، هيتقدم على المسرح القومي في رمضان، وبأي زاوية".

وأضافت: "هل هتكون قادرًا على تقديم كل تفاصيل حياة الشعراوي، وكل أفكاره، وما يريد نشره في مصر، هل هتقول إن الشعراوي حرض على قتل تارك الصلاة، وفتاوى الشيخ الشعراوي إنه حرم فوائد البنوك، وما زال مريدو الشعراوي فلوسهم في بيوتهم وليس في البنوك، وتعرضوا للسرقة والخطر، والنصب من المستريحين وفلوسهم راحت بسبب فتواه، هتقولوا إنه حرم نقل الأعضاء، وحرم عمل المرأة، وقال إن الست غير المحجبة من حقها جوزها يشك عيالها منين".

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وأردفت: "هتعرضوا رحلة الشعراوي من بداية اتفاقه مع شيوخ الصحراء على نشر أفكارهم السلفية في مصر، وإنه يسيطر على عقول الأرياف؟ الحكاية كانت متقسمة مصطفى محمود يتساب له الطبقة الوسطى والأغنياء، والشعراوي للأرياف".

واختتمت بتوجيه رسالة لوزيرة الثقافة: "فيه ناس بتقدس الشعراوي، محدش بيقدر ييجي جنبه وإلا يتقطع، ما الإبداع في الشعراوي عشان تقدمه، عشان نثبت إننا مؤمنين وبتوع ربنا نقدم الشعراوي؟ وهتقدم لي إزاي مشهد صلاة الشعراوي ركعتين حمدًا وشكرًا إن مصر هزمت في 67؟".

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