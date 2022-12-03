السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الصرف مش باين».. عزة مصطفى: ميزانية الأزهر 20 مليارا ومصر الأولى في الإلحاد

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على مقال للكاتب دندراوى الهواري، يقول فيه إن مصر رقم واحد في الإلحاد عربيًا، قائلة: "ميزانية الأزهر الشريف تصل إلى ما يقرب من 20 مليار جنيه، واضح إن الصرف مش باين خالص".

وأضافت خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "موازنة دار الإفتاء 300 مليون جنيه، ميزانية الأوقاف 15 مليار جنيه، ميزانية المجلس الأعلى لشئون الإسلامية، ما يقرب من 29 مليون جنيه".

وأردفت: "كل الفلوس اللي بتتصرف على المؤسسات الدينية ومقدروش ينتجوا بديل للشيخ الشعراوي، واضح إن الصرف مش باين خالص، أين مردود هذه الأرقام؟ محتاجين نعرف الميزانيات بتتصرف في ايه، دي ميزانيات دول".

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واستطردت: "كل الأرقام دي وكل الجهات الدينية مأنتجتش بديل للشيخ الشعراوي، يطلع للناس يوم الجمعة، كل المليارات دي ومحدش عنده خواطر يطلع يقولها للناس يوم الجمعة بأسلوب جديد ومشوق، محدش اتخرج من الأزهر، عنده كاريزما يكلم الناس يوم الجمعة".

ووجهت رسالة لخريجي الأزهر، قائلة: "أليس فيكم رجل جديد عنده خواطر جديدة الشباب يسمعها؟"، متسائلة: "فيه حد من الشباب بيسمع الشيخ الشعراوي وبيستفيد من خواطره؟".

عزة مصطفى تطالب بإلغاء قانون ازدراء الأديان 

وطالبت عزة مصطفى، بإلغاء قانون ازدراء الأديان، قائلة: "طول ما قانون ازدراء الأديان موجود لا يستقيم معه أي تطور أو تجديد، محتاجين إعادة نظر في حاجات كثيرة". 

 

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عزة مصطفى الأزهر الأوقاف الالحاد ميزانية الأزهر ميزانية دار الإفتاء

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