الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

خطوة بخطوة.. طرق وأدوات لتنظيف هاتفك المحمول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشير التقديرات إلى أننا نلمس هواتفنا بمعدل 2617 مرة في اليوم، كما تقول شركة dscout، وهي شركة أبحاث سوق مقرها شيكاغو. يتضمن ذلك كل نقرة أو تمرير أو قرص أو تمرير أو نقرة.

بحسب موقع aarp، فمركز السيطرة على الأمراض يقول إن الفيروسات يمكن أن تعيش على الأسطح الزجاجية والبلاستيكية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، فمن الأهمية بمكان الحفاظ على نظافة هاتفك قدر الإمكان، ناهيك عن أن خبراء الرعاية الصحية يقولون إن الهاتف العادي أقذر بما يصل إلى 10 مرات من مقعد المرحاض.

فيما يلي نظرة عامة بسيطة حول كيفية تنظيف هاتفك بشكل صحيح، وما يجب تجنبه حتى لا تتلفه.

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تعليمات خطوة بخطوة

يمكنك تنظيف أجهزتك، مثل الهواتف الذكية التي تعمل باللمس، بعدة طرق، ويمكن تلخيص معظم النصائح التي تقدمها كبرى الشركات المصنعة مثل Apple و Samsung على النحو التالي:

1. قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تنظيفه وتأكد من فصله عن الحائط، وبهذه الطريقة، تتجنب حدوث ماس كهربائي محتمل، ويمكنك رؤية السطح الذي تقوم بتنظيفه بشكل أفضل ولن تتصل أو ترسل رسالة نصية إلى شخص ما عن طريق الخطأ.

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إذا كان الهاتف في علبة، فقم بإزالته أولاً وامسح الحافظة أيضًا.

2. استخدم قطعة قماش خالية من التنسيل، مثل قطعة قماش عدسة للنظارات أو النظارات الشمسية، لمسح الشاشة برفق باستخدام السوائل، ولا تستخدم منديلًا أو منشفة ورقية لأن كليهما يمكن أن يترك بقايا الشاشة أو ما هو أسوأ، وقد تخدش الطبقة الواقية للشاشة.

3. استخدم كمية صغيرة من الرذاذ  مع 70 بالمائة من الإيثانول أو كحول الأيزوبروبيل أو استخدم الماء الدافئ والصابون لمسح الهاتف من أعلى إلى أسفل أثناء الإمساك به على جوانبه، ثم امسح الجوانب والظهر أيضًا، مع الحرص على عدم إدخال أي سائل في المنافذ مثل منفذ الشحن أو مقبس سماعة الرأس.

حتى إذا كان هاتفك مقاومًا للماء، فمن المستحسن عدم غمره أبدًا.

4. استخدم 70 بالمائة من مناديل كحول الأيزوبروبيل أو مناديل كلوركس المطهرة لتنظيف هاتفك بشكل فعال، ويقول صانعو الهواتف إنهم يتجنبون استخدام منتجات مثل مواد التبييض ومعقمات اليدين ومنتجات مثل بخاخات Lysol لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالشاشة.

تنظيف الهاتف تنظيف هاتفك بشكل صحيح مركز السيطرة على الأمراض الأسطح الزجاجية الرعاية الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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