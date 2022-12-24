حماية من الجراثيم ونظافة للجهاز.. خطوات تنظيف هاتفك الذكي

ربما تكون الهواتف الذكية من أكثر الأشياء التي تتجمع حولها الأتربة، فإنه يسافر معك ويجمع كل أنواع الغبار والبكتيريا التي قد لا تتمكن من رؤيتها بالعين المجردة، وهذا يجعل تنظيف هاتفك الذكي بانتظام مهمة وممارسة صحية.

قدم الخبراء بموقع «gadgets now» الدليل خطوة بخطوة حول كيفية تنظيف هاتفك الذكي، وما المواد التي يجب أن تستخدمها للحفاظ على هاتفك آمنًا جنبًا إلى جنب مع بعض الأمور التي يجب تجنبها أثناء تنظيف هاتفك الذكي.

أكد الخبراء، أن هاتفك الخلوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف البكتيريا لكل بوصة مربعة من مقابض الأبواب العامة ووعاء الماء لحيوانك الأليف، فوفقًا لدراسة نُشرت مؤخرًا، فإن هواتفنا المحمولة وأجهزتنا هي أرض خصبة للبكتيريا العنقودية جنبًا إلى جنب مع البكتيريا الأخرى.

بغض النظر عن عدد المرات التي تغسل فيها يديك، إذا لم تكن تنظف أجهزتك بشكل صحيح مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، فأنت تعرض نفسك للعديد من الجراثيم والبكتيريا التي تنشغل بالنمو على الشاشات والأجهزة.

خطوات تنظيف هاتفك الذكي:

ابدأ بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة، بعد ذلك خذ قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة وامسح بها الهاتف بالكامل.

الخطوة الثانية، قم برش محلول التنظيف برفق على قطعة القماش ثم امسحها مرة أخرى لتطهيرها، ثم خذ المنديل ونظف الجهاز مرة أخرى، بعد ذلك اختر الفرشاة أو الخيط لتنظيف المنطقة التي يصعب الوصول إليها مثل فتحات السماعات وسماعة الأذن وما إلى ذلك.

بمجرد الانتهاء من كل شيء، خذ مسحًا آخر للهاتف بالكامل بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة ثم اتركه يجف لفترة قبل تشغيله أو توصيله بمصدر الطاقة.

أشياء لا يجب عليك فعلها أثناء تنظيف هاتفك:

لا تقم مطلقًا برش سائل التنظيف مباشرة على هاتفك، مع تجنب استخدام سائل التنظيف العادي والمبيض، كما لا تستخدم الهواء عالي الضغط لتنظيف الفتحات.

ينصح الخبراء، بضرورة تجنب ترك الكابلات موصولة بالجهاز، ولا تغمر الجهاز في سائل التنظيف، بالإضافة إلى عدم رش السائل في فتحات الهواتف الذكية مثل شبكة سماعة الأذن ومنفذ الشحن وشبكات السماعات.