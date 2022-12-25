متى يتم إصلاح هاتفك أو استبداله بآخر؟.. اليك الحلول

إذا تم كسر هاتفك ولم يكن لديك تأمين، فقد تشعر بالذعر وتحاول أن تقرر ما إذا كنت تريد إصلاحه أو دفع المال لشراء جهاز جديد.



وفيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرارك، حسب ما أوضحها موقع fixitmobile.



تكلفة إصلاح الهاتف مقابل تكلفة الاستبدال

هذا هو الشيء الأكثر وضوحًا الذي يفكر فيه معظم الناس عند محاولة اتخاذ هذا القرار، فإذا كان استبدال الهاتف سيكلف 800 دولار وسيكلف إصلاحه 300 دولار فقط، فقد يكون الإصلاح هو خيارك الأفضل، ويجب عليك أيضًا مراعاة قيمة هاتفك، وهناك العديد من المواقع الإلكترونية التي يمكن أن تمنحك قيمة تقديرية لما سيبيعه هاتفك في حالة جيدة، فإذا كانت تكلفة الإصلاح أكبر من قيمة هاتفك، فقد حان الوقت لاستبداله.

حتى لو بدت تكلفة الإصلاح مقابل الاستبدال قرارًا سهلاً للوهلة الأولى، فلا يزال يتعين عليك مراعاة الاعتبارات التالية عند اتخاذ قرارك.



كم عمر الهاتف

قد تبدأ الأجهزة التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات في مواجهة عدم توافق البرامج في المستقبل القريب، وإذا أنفقت مئات الدولارات على إصلاح هاتفك فقط حتى يصبح البرنامج قديمًا خلال العام، فسيبدو هذا الأمر وكأنه نقود في الهاوية، ويجب عليك أيضًا التفكير في عدد الإصلاحات التي أجراها الهاتف بالفعل، وفي كل مرة يتم فيها فتح هاتفك تزداد فرصة التلف، إذا كان هاتفك قد أجرى ثلاثة إصلاحات أو أكثر، فقد يكون الوقت قد حان لإخراجه في المراعي.



هل يمكنك تعويض تكلفة هاتف جديد؟

هناك الكثير من الناس على استعداد للدفع مقابل الأجهزة المعطلة، فتحقق مع أقرب ورشة لإصلاح الهواتف واكتشف المبلغ الذي يمكنك جنيه عن طريق بيع هاتفك المكسور، حتى بضع مئات من الدولارات يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في تعويض تكلفة جهاز جديد، وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت قادرًا على الحصول على صفقة جيدة على هاتف تم تجديده.



كم من الوقت يمكن أن تكون بدون جهازك؟

كلنا نشعر بأننا عراة بدون هواتفنا وبعضنا يستخدمها لأشياء مهمة مثل facebook، من أجا العمل، فإذا كان إصلاح جهازك سيتركك بدون هاتف لعدة أيام أو حتى أسابيع، فقد تحتاج إلى استبداله بدلاً من ذلك، فقط ضع في اعتبارك أن إعداد هاتف جديد وتعلم كيفية استخدامه قد يستغرق أيضًا بعض الوقت.



هل تريد الترقية؟

هناك جزئين لهذا الجزء، أولاً، هل أنت مؤهل حاليًا للحصول على ترقية مخفضة مع شركة الاتصالات الخاصة بك؟ ثانيًا، هل تحب خيارات الترقية الخاصة بك؟

إذا رفضت شراء هاتف تم تجديده، فيجب أن تحاول الشراء عندما تكون مؤهلاً للحصول على ترقية مخفضة.

إذا تم كسر هاتفك، فهذا هو الوقت المثالي للتحقق ومعرفة ما يمكن أن يقدمه لك مشغل شبكة الجوال، وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت مهتمًا بالهواتف ذات الميزات الأحدث، وإذا كنت تحب ميزات جيل الجهاز الذي لديك حاليًا ولا تحب الميزات الأحدث مثل الشاشات الضخمة، فقد يكون من المفيد محاولة الحصول على مزيد من الحياة من هاتفك القديم.