تنمية المواهب.. خطوات لتعلم فن الخياطة من المنزل عبر اليوتيوب

كثير منا لديه ماكينة خياطة موجودة في بيته، تكون جاهزة للاستخدام، ويرغب الكثير في تعلم كيفية إنشاء عناصر جميلة بسهولة، وهل يمكن القيام بذلك بسهولة من المنزل؟ عملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنمية المواهب، سيوضح لنا موقع sewwhatbox هذا من خلال السطور القادمة.

1. ابدأ بعدة خياطة

هناك العديد من أنواع مشاريع الخياطة الممتعة والفريدة من نوعها، ويمكنك العثور على العديد منها في عبر الإنترنت، وفي متاجر اللحاف الصغيرة، وغالبًا ما تأتي هذه المجموعات مع توجيهات سهلة المتابعة، ونمط محدد مسبقًا، والكمية الصحيحة (والأنواع) من الأقمشة لإكمال المشروع، وهذا مثالي لخادم الصرف الجديد لتجربته لأول، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون إكمال مجموعة أدوات ممتعة ومجزية.

2. مشاهدة دروس يوتيوب

موقع يوتيوب هو الأفضل، ويمكنك بسهولة تعلم كيفية القيام بأي شيء بدءًا من الانزلاق المعلق لتنمية زهور البتونيا الحائزة على جوائز على هذا النظام الأساسي، لكن ماذا عن الخياطة؟ هناك العديد من قنوات YouTube المخصصة لتعليم فن الخياطة، تركز العديد من هذه القنوات على التقنيات المتقدمة أو خياطة اللحف.

إذا كنت تبحث عن بعض الإرشادات للمبتدئين، فإليك بعض قنوات YouTube الرائعة التي ستحبها:

• Coolirpa : هذه القناة رائعة لإلهام "إعادة استخدام الملابس|، وتركز مقاطع الفيديو الأسبوعية فيها على "التحولات المدروسة" خطوة بخطوة.

• Midnight Quilt Show: إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن فن الخياطة، فهذه قناة مرحة وممتعة تعلم تقنيات الخياطة السهلة.

3. انضمي إلى فصل الخياطة الافتراضي.

يمكن أن تكون الفصول الدراسية الشخصية مخيفة، بالتأكيد، يمكنك الحصول على مساعدة مخصصة، ولكن ماذا لو كان بإمكانك الحصول على هذا النوع من المساعدة دون الحاجة إلى حزم ماكينة الخياطة الخاصة بك.

لقد حل عصر دروس الخياطة الافتراضية والتفاعلية، فبعض هذه الفصول "مباشرة" على Zoom، وبعضها داخل مجموعات Facebook، وبعضها مسجل مسبقًا بخيارات مساعدة البريد الإلكتروني.

4. استخدام الأنماط سهلة التحميل.

Pinterest هو مكان رائع للعثور على أنماط الخياطة القابلة للتنزيل، وإذا كنت لا تعرف كيفية استخدام نمط قابل للتنزيل، فراجع مقطع الفيديو التعليمي السريع له.

5. أحط نفسك بالتشجيع والإلهام.

هذه هي أهم خطوة على الإطلاق، فعلى الرغم من أن الخياطة غالبًا ما تكون نشاطًا شخصيًا، إلا أنها طريقة للانخراط في بعض "وقتي"، إلا أن التعلم بدون تشجيع قد يكون صعبًا للغاية، فاتصل بأصدقائك وعائلتك ليكونوا متحمسين من أجلك، أو انضم إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا للتشجيع الأسبوعي، أو تواصل معنا وسنحب مساعدتك في رحلتك.

الإلهام مهم أيضًا، فهذه هي الطريقة التي تتجنب بها "الإرهاق" في أي هواية، وتُعد Pinterest طريقة رائعة للعثور على إلهام جديد للخياطة، كما هو الحال مع العديد من قنوات YouTube التي تعلم الخياطة.