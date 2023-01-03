الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد القنوات الناقلة لحفل تقديم كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بمرسول بارك

رونالدو
رونالدو

تتوجه أنظار عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب مرسول بارك بالمملكة العربية السعودية؛ لمتابعة حفل تقديم الدون مع نادي النصر السعودي، بعد اجتياز الفحص الطبي الكامل مع الفريق، ما جعلنا نرصد تردد القنوات الناقلة لحفل تقديم كريستيانو رونالدو.

موعد حفل تقديم كريستيانو رونالدو

أعلن نادي النصر السعودي إقامة حفل تقديم لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الثلاثاء 3-1-2023، في ملعب "مرسول بارك".

وينطلق الاحتفال في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يأتي ذلك بعدما وصل كريستيانو رونالدو، لاعب مانشتر يونايتد السابقة، وأسرته مساء أمس الاثنين، إلى الرياض تمهيدًا لإتمام انتقاله بشكل رسمي إلي نادي النصر السعودي.

قيمة عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

وسيوقع كريستيانو رونالدو عقدًا مدته موسمين ونصف حتي يونيو 2025، مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويًا.

ومن المقرر أن يمتد العقد مع النجم البرتغالي إلي عام 2030 كسفير للكرة السعودية في ملف إستضافة كأس العالم 2030 مع مصر واليونان.

القنوات الناقلة لحفل تقديم كريستيانو رونالدو 

في السياق ذاته، أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات اس اس سي  SSC السعودية الرياضية، نقل حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي على الهواء مباشرة، من ملعب "مرسول بارك".

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كريستيانو رونالدو يجتاز الفحص الطبى قبل تقديمه لجماهير النصر السعودى

اليوم.. النصر السعودى يقدم كريستيانو رونالدو لجماهيره فى ملعب مرسول

ويمكن ضبط متابعة القنوات الناقلة لحفل تقديم كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي على الترددات التالية:-

تردد قناة أبو ظبي 1

  • التردد تردد قناة أبو ظبي 1 : 11804
  • الاستقطاب تردد قناة أبو ظبي 1  : أفقي
  • معدل الترميز  تردد قناة أبو ظبي 1 : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ تردد قناة أبو ظبي 1 : 3/4
  • القمر الصناعي تردد قناة أبو ظبي 1  : نايل سات

تردد قناة أبو ظبي 2

  • التردد قناة أبو ظبي 2: 12226
  • معامل الاستقطاب قناة أبو ظبي 2 : أفقي
  • معدل الترميز د قناة أبو ظبي 2 : 27500
  • القمر الصناعي د قناة أبو ظبي 2 : نايل سات

تردد قناة ssc السعودية نايل سات 

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 12523
  • معدل الترميز: 27500
  • نوع الاستقطاب: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
حفل تقديم كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو موعد حفل تقديم كريستيانو رونالدو النصر السعودي دو مع النصر السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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