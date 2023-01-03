اليوم.. النصر السعودي يقدم كريستيانو رونالدو لجماهيره في ملعب مرسول

يقدم نادي النصر السعودي، لاعبه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمنتقل حديثًا لصفوف الفريق، لجماهيره اليوم.

وتعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة تاريخية، في عقد ممتد إلى موسمين ونصف.

ووصل رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس، على متن طائرة خاصة رفقة عائلته استعدادًا للتقديم والانضمام لناديه الجديد.

طائرة رونالدو الخاصة هبطت في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث رافقه عائلته على رأسهم صديقته جورجينا رودريجيز، إضافة لطاقم من محاميه ووكلائه.

موعد حفل تقديم رونالدو في النصر السعودي

وأعلن نادي النصر في وقت سابق أن حفل تقديم رونالدو سينطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن يخضع رونالدو إلى كشف طبي قبل طلب بطاقته الدولية التي تتيح له المشاركة مع النصر في المباريات المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن رونالدو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة داخل الرياض، حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم.

كما سيلقي رونالدو كلمة قصيرة أثناء الحفل للحاضرين خلال مراسم تقديمه، فيما تبحث إدارة النصر إمكانية نقل التدريبات إلى «مرسول»، ليكون متاحًا للجماهير بحضور 30 ألف متفرج للمرة الأولى.

وطرح نادي النصر تذاكر حفل تقديم رونالدو للجماهير، وبلغت قيمة التذكرة الواحدة 15 ريالًا سعوديًا وأكد أن العائد من التذاكر سيعود لمنصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

الرياضية: النصر السعودي يقدم رونالدو على طريقة ريال مدريد

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية إدارة النصر قررت تقديم رونالدو خلال حفل عالمي في ملعب «مرسول بارك»، على غرار ما فعله نادي ريال مدريد الإسباني عام 2009 في «سانتياجو بيرنابيو»، مضيفة أنه تقرر دعوة شخصيات نصراوية بارزة لهذا الحدث مع الإعلاميين والجماهير التي ستطرح لهم التذاكر خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن إدارة النادي اتفقت مع رودي جارسيا، المدير الفني للفريق، ألا يستمر حفل تقديم رونالدو لفترة طويلة.