«انتقامُا لدهس والدته».. متهم يقتل شخص بعد خروجه من السجن

تمكنت الأجهزة الأمنية الجيزة،القبض علي المتهم بقتل أحد الأشخاص بعد دهسه بسيارته بمنطقة أطفيح بالجيزة، عقب هروبه من موقع الحادث.

وتبين من خلال التحريات التي أجراها ضباط مباحث الجيزة، أن المتهم «محمود.ح.ك»، ارتكب جريمته وأقر عقب القبض عليه بارتكابه الجريمة لكن دون قصد، موضحا أنه صدم المجني عليه بسيارته دون تعمد في إزهاق روحه.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم تعمده ارتكاب الجريمة، حيث أسرع بسيارته ماركة مرسيدس، ودهس المجني عليه، حتى انفجرت رأسه تحت إطار السيارة.

كما أوضحت التحريات التي أجراها رجال المباحث بقسم شرطة أطفيح، إلى وجود خصومة ثأرية بين الطرفين منذ 4 سنوات، تعود إلى تسبب المجني عليه في وفاة والدة أحد المتهمين بعدما صدمها بسيارته أثناء سيرة بسرعة عالية، فتم ضبطه آنذاك وعوقب بالسجن لمدة 3 سنوات، وأن المجني عليه خرج انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها، منذ عام، فترصد له أبناء السيدة المتوفية في الحادث، وما إن ظفروا به حتى دهسوه أسفل السيارة، كما فعل بوالدتهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في تحديد هوية المتهمين، وتبين أن هناك خصومة ثأرية بين الطرفين في قرية الواصلين بمنطقة أطفيح.

تعود تفاصيل الواقعة كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وترك جثته في الطريق بمنطقة أطفيح في محافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع الحادث وعثروا على الجثة، وتبين أنها لأحد الأشخاص يبلغ من العمر 43 عاما ويدعى الكحيل محمد، وتم نقل الجثة عبر مرفق الإسعاف إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.