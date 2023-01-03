الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تحتجز العقل المدبر لـ«عملية بانكسى»

بانكسى
بانكسى

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن الشخص الذي يشتبه في أنه العقل المدبر لإزالة جدارية الفنان بانكسي في بلدة أوكرانية قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما إذا ثبتت إدانته.

وقال مسؤولون إن العمل الفني الذي يصور امرأة ترتدي معطفا وتضع قناع غاز وتحمل مطفأة حريق انتُزع من جدار في بلدة هوستوميل في الثاني من ديسمبر.

وأعلنت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الرجل الذي تعتقد أنه دبر العملية تلقى "إخطار اشتباه".

وقال بيان الوزارة إن قيمة جدارية الفنان البريطاني الشهير قدرت بأكثر من تسعة ملايين هريفنيا (243900 دولار).

وأضاف: "حاول المجرمون نقل رسم الجرافيتي هذا بمساعدة ألواح خشبية ومادة البولي إيثيلين".

ومضت الوزارة تقول "بفضل اهتمام المواطنين تمكنت الشرطة وقوى الأمن الأخرى من اعتقال المجرمين".

وقال بانكسي إنه رسم الجدارية وستة رسوم أخرى في أماكن تضررت من القتال العنيف بعد غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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