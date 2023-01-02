الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الفريق أسامة ربيع: 4 قاطرات جديدة لتسهيل الحركة بقناة السويس قريبًا

الفريق اسامة ربيع
الفريق اسامة ربيع

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير محور"قناة السويس"؛ لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي عالمي.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن أعمال تطوير القناة تجري على قدم وساق، مُشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء منها خلال العام 2023، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من التحول الرقمي عام 2021، في حين يتبقى المحور الخاص بتطوير الأسطول البحري.

وأوضح أن الأسطول البحري يتكون من ثلاثة أجزاء، القاطرات والكراكات، واللانشات التي يتم انتاجها في سناتر الهيئة وشركاتها حيث تم الإنتهاء من تحديث 12 لانش، وبالنسبة للكراكات فمازال يوجد كراكتين قادمتين هما "حسين طنطاوي، ومهاب مميش" كأحدث كراكات في الشرق الأوسط..

وأشار أسامة ربيع، إلى أنه سيتم تطوير القناة بتزويدها بأربع قاطرات لتسهيل الحركة بالمجري الملاحي للقناة.

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