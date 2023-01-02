«أماني وأغاني».. أحمد مختار يروي كواليس انضمامه للعمل بـ «ماسبيرو»

قال الإعلامي أحمد مختار، إن لطالما حلم بالانتماء إلى “ماسبيرو” في بداية حياته ، ولهذا قام بالتقديم في العديد من المسابقات الخاصة، قبل أن يُحقق حلمه ويبدأ في تقديم برنامج "أماني وأغاني".

"أماني وأغاني"

وتابع: "البرنامج حقق نجاحًا ونسب مُشاهدات مرتفعة نظرًا لاختلاف نمط تقديمه عن باقي البرامج التلفزيونية في ذلك الوقت.

"زوجة رجل مهم"

وأضاف أنه سعيد بمشاركته في فيلم "زوجة رجل مهم"، كما أنه يشعر بالفخر الشديد بسبب وقوفه أمام النجم العظيم الراحل أحمد زكي.