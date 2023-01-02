أحمد الطاهرى: إصدار وثيقة ملكية الدولة استكمال لمسيرة الإصلاح الاقتصادى

وجه الإعلامي أحمد الطاهري، رسالة تهنئة للشعب المصري والأمة العربية بالعام الجديد 2023، قائلاً: "كل سنة وحضراتكم طيبيبن ويارب تبقى سنة سعيدة وسنة خير على بلدنا، والكل يحقق كل أحلامه".

وأضاف الطاهري خلال تقديمه برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية extra news، أنه تم الإعلان بالأمس عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبموجب هذه الوثيقة، تواصل الدولة مسيرتها لاستكمال الإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل عام، وتهيئة البيئة الإقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمار.

وأوضح أن وثيقة ملكية الدولة هي استكمال للمسار وليست مسارًا جديدًا كما تصور البعض، لافتًا إلى أن الوثيقة وضحت دور صندوق مصر السيادي في دعم هذا المسار لجذب مزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن الملفت للإنتباه هو بداية الوثيقة، أو المقدمة التي حملت عنوان "السياق العام" وذلك لأنه يقدم إجابة واضحة عن أسئلة كثيرة من ضمن هذه الأسئلة، معقبًا: "هل نحن اقتصاد ليبرالي رأسمالي حر، أم اقتصاد اشتراكي، وأشياء من هذا القبيل".