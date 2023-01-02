محافظ القاهرة يبحث مع أعضاء الغرفة التجارية إقامة 100 منفذ للسلع بالعاصمة

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث الترتيبات النهائية لإقامة أكثر من 100 معرض ومنفذ للسلع الغذائية بأحياء القاهرة خلال أيام لزيادة المعروض السلعى المقدم للمواطنين بأسعار تنافسية.

حضر الاجتماع كل من حازم الأشمونى السكرتير العام، وأحمد الوسيمي وسامح زكى نائبى رئيس الغرفة، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تقرر إقامة المنافذ الجديدة بالتعاون مع الغرفة التجارية، لتعمل إلى جانب 2100 منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بالعاصمة.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بانحاء القاهرة لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الطوارئ بغرفة عمليات مديرية التموين لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء والتواصل المستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.