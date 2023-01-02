الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزيرا البيئة والبترول يفتتحان أول محطة معالجة ذكية بمصر والشرق الأوسط

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أول محطة معالجة ذكية بمصر والشرق الأوسط لحل مشكلة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول للمنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بشركة الأمل للبترول، وبدء التشغيل التجريبي لها.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كإحدى الأولويات القومية لتستكمل طريقها فى التنفيذ فى أعقاب مؤتمر المناخ cop 27، بحضور عدد من القيادات بوزارتى البيئة والبترول والعاملين بالشركة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن محطات المعالجة الذكية تتميز بسهولة التشغيل والصيانة، ومصممة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة ولضمان أعلى معايير الجودة وتحمل الظروف المناخية طبقًا لموقع المحطة، والتي لا تحتاج إلي إنشاءات وبنية تحتية مقارنة بمحطات المعالجة التقليدية نظرًا لأن المحطة تكون داخل حاويات ومثبتة علي قاعدة خرسانية فقط.

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ المحطة من خلال التعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وتتويجًا لجهود الدولة المصرية في الحفاظ على البيئة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، وفى إطار جهود وزارة البيئة لتنفيذ مشروعات خطط الإصحاح البيئي للمنشآت البترولية بالبحر الأحمر، والتي تقوم بالصرف علي خليج السويس، وللتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

جدير بالذكر أن شركة الأمل للبترول بالبحر الأحمر انتهت من تنفيذ محطة معالجة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول بطاقة تصميمية 1000 متر مكعب يوميًا، بتكلفة تخطت 8 ملايين دولار وباستخدام تكنولوجيا حديثة تعتمد على المعالجة الثلاثية المتقدمة، والتي تتضمن المعالجة الفيزيائية والكميائية والبيولوجية، بالإضافة إلى وحدات فلترة المياه، وذلك من خلال شركة ppu الألمانية، شركة بتروجت التابعة لقطاع البترول، والتي تعتبر من المحطات الذكية والتي تنفذ لأول مرة بمصر والشرق الأوسط.

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