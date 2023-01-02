أكاديمى: تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى القضية الأولى المؤثرة فى نوعية الحياة

أوضح الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، أهمية إطلاق المشروع القومي لإدارة تغير المناخ، قائلًا:"إن المشروع القومي لإدارة تغير المناخ هو جزء من منظومة متكاملة من مجهودات الدولة لتحسين نوعية وجودة الحياة بالنسبة للمواطن".

وأضاف سرحان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي شادي شاش، أن أكبر مشكلة تؤثر على جودة الحياة هي تلوث الهواء، لافتًا إلى أن تلوث الهواء في القاهرة الكبرى يعتبر القضية رقم 1 التي تؤثر في نوعية الحياة.

وأوضح أن الدولة المصرية تنبهت لهذا الموضوع منذ بضع سنوات، وبذلت الكثير من الجهود، لافتاً إلى أن السيطرة والتحكم على تلوث الهواء يتطلب تضافر جهود أكثر من جهة كما تحتاج إلى تدخل الجمعيات الأهلية والمحليات، حيث يوجد الكثير من القطاعات التي تلعب دورًا هامًا في هذه القضية.

وأشار إلى أن أزمة تغير المناخ تؤثر على الدخل القومي في الدولة المصرية، حيث تأتي ضمن أولويات الدولة سواء التغيرات المناخية أو قضايا البيئة ، مبيناً أن هناك علاقة مباشرة بين التغيرات المناخية وملوثات الهواء.