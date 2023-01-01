أيمن بهجت قمر: شيرين موهبة نادرة جدًا وعفويتها محدش يقدر يغيرها

كشف السيناريست أيمن بهجت قمر، حقيقة تأثير تأليفه للسينما على كتابته للشعر وسبب قلة أعماله خلال الفترة الأخيرة.

وقال قمر، خلال حواره في برنامج “حديث القاهرة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”:"مفيش صناعة وناقص يكون في كيانات ترجع تنتج زي الأول وتنافس ومحتاجين دم جديد في صناعة المزيكا".

صعب أكتب لحمو بيكا

وأضاف أنه من الصعب أن يكتب لمطرب المهرجانات حمو بيكا ولكن يمكن الاستعانة به في الدراما والمسرح، كما أفاد بأن عمر كمال أفضل من حسن شاكوش وحسن يحتاج من يوجهه.

وتابع "شيرين موهبة نادرة جدًا والتعليق على حياتها الشخصية، أو أى شيء شخصي لأي حد ليس مكانه التليفزيون، وهي أجمل قلب في الدنيا وأحلى صوت في الدنيا، وعائلتها طيبة مصرية والعفوية اللي عند شيرين محدش هيعرف يغيرها".