الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أيمن بهجت قمر: شيرين موهبة نادرة جدًا وعفويتها محدش يقدر يغيرها

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر

كشف السيناريست أيمن بهجت قمر، حقيقة تأثير تأليفه للسينما على كتابته للشعر وسبب قلة أعماله خلال الفترة الأخيرة.

وقال قمر، خلال حواره في برنامج “حديث القاهرة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”:"مفيش صناعة وناقص يكون في كيانات ترجع تنتج زي الأول وتنافس ومحتاجين دم جديد في صناعة المزيكا".

صعب أكتب لحمو بيكا

وأضاف أنه من الصعب أن يكتب لمطرب المهرجانات حمو بيكا ولكن يمكن الاستعانة به في الدراما والمسرح، كما أفاد بأن عمر كمال أفضل من حسن شاكوش وحسن يحتاج من يوجهه. 

وتابع "شيرين موهبة نادرة جدًا والتعليق على حياتها الشخصية، أو أى شيء شخصي لأي حد ليس مكانه التليفزيون، وهي أجمل قلب في الدنيا وأحلى صوت في الدنيا، وعائلتها طيبة مصرية والعفوية اللي عند شيرين محدش هيعرف يغيرها".

أيمن بهجت قمر شيرين عبدالوهاب موهبة نادرة عفوية يغيرها حمو بيكا حسن شاكوش عمر كمال

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