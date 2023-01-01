محافظ الوادي الجديد يوجه بإحالة المتسبب فى حريق قرية الموشية للنيابة

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الوقوف على أسباب الحريق الذي نشب بمنطقة زراعات بقرية الموشية بمركز الداخلة، وإحالة المتسبب للنيابة العامة لتعريض حياة المواطنين للخطر والتسبب في إهدار الممتلكات العامة والخاصة.

وأعرب الزملوط عن تقديره وشكره لجهود قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز في السيطرة على الحريق منذ اشتعاله في تمام الواحدة والنصف ظهرا حتى الانتهاء من الإخماد والتبريد في الرابعة عصرًا، دون وقوع خسائر في الأرواح أو نفوق للماشية بالحظائر الموجودة، وتأمين المنازل السكنية المجاورة ومنع امتداد النيران إليها.

وأسفر الحريق وفقًا للحصر المبدئي عن احتراق ٢٠٠ نخلة على مساحة ٢٠ فدانا وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء من مركزي الداخلة والخارجة و١٥ سيارة مياه من الوحدات القروية بالداخلة.

كان حريق هائل شب مساء اليوم بقرية الموشية التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لمكان الحريق في محاولة للسيطرة عليها.