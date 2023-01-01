غدا محاكمة 6 متهمين قتلوا شقيقين وشرعوا فى قتل آخرين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا الإثنين محاكمة 6 متهمين قتلوا أخين عمدا وشرعوا في قتل آخرين، وذلك لخلافات سابقة بينهم بمنشأة ناصر محافظة القاهرة، لجلسة 2 يناير للمساعدات الفنية. في القضية رقم 11549 لسنة 2020 جنايات منشأة ناصر والمقيدة برقم 1781 لسنة 2020 كلي غرب القاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار توفيق محمد مكاوى وعضوية المستشارين محمد أحمد سالمان وسامح عبدالرحمن وأمانة سر رفاعى فهمى.

وكان المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العام لنيابات كلي غرب القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين"محمد.م.ا"، 23 سنة، سائق، "إبراهيم.ج.ا" 23 عامل، "أحمد.م.ا"،"إسلام.ر.ع" 30 عامل، "محمد.ي.ا"23 سنة، عامل،" أحمد.م.ا"، 23 سنة ميكانيكي.

وتضمن أمر الإحالة ، لاستعراضهم القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليم" إكرامي.ا.ح"، "محمد.ا.ح"، "غریب.ا.م"،" محمد.س.م"، "أيمن.ا.ع"، "حسن.ا.ح"، "حسن.ا.ف"والمقيمين سكنا بمنطقة الواقعة وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وبيضاء وماكان من شأنه تعريض حياتهم وأمنهم سلامتهم للخطر وتكدير أمتهم وسكيتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد وقعت بناء على الجريمة جنايات أخرى، أنه في ذات الزمان والمكان آنفى البيان، قتلوا المجنى عليه " إكرامي.ا.ح" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وذلك لخلافات سابقة فيما بينهم فأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى عاجلوه بإطلاق الاعيرة النارية صوبة قاصدين من ذلك قتله وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما قتلوا المجنى عليه "محمد. ا. ح" عمدا مع سبق الإصرار بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتله وذلك خلافات سابقة فيما بينهم، فأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما إن ظفروا به حتى عاجلوه بإطلاق الأعيرة النارية صوبه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا ما ألم به من إصابات وصفها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في قتل المجنى عليه "محمد. س. م" ، "أيمن.ا.ع"،"غريب. س.م"، "سمير.ا.ر" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روحهم لخلافات سابقة بينهم وما إن ظفروا بهم أحدثوا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم للعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مشتختة "فرد خرطوش" وذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية الخرطوش، دون أن يكون مرخصاً لهم حيازتها على النحو المبين بالتحقيقات.