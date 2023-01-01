الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السفارة المصرية بالخرطوم تشارك فى مهرجان التسوق والتذوق بالسودان

سفير مصر بالسودان
سفير مصر بالسودان هاني صلاح

تشارك السفارة المصرية في مهرجان السودان للتسوق والتذوق بنادي النيل العالمي بالخرطوم.

وقال سفير مصر بالسودان هاني صلاح - في كلمة له مخاطبا الجمهور السوداني الذي شارك الاحتفال ببدء المهرجان - إن المشاركة المصرية في مهرجان التسوق والتذوق بالخرطوم تأتي انطلاقا من الحضارة والثقافة المشتركة والحاضر والمستقبل والمصير المشترك للبلدين الشقيقين الذين تربطهما معا أواصر الأخوة والمحبة، مؤكدا عمق العلاقة بين شعب وادي النيل.

وأشار السفير إلى أنه يشعر بالود والمحبة والفخر الذي وجده من أشقائه من شعب وادي النيل العظيم، مؤكدا لأنه سفير لمصر بالسودان وسفير للسودان بمصر ولأنه يعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة الاجتماعية والثقافية والفنية والسياسية التي تربط الأشقاء وتعمل على تبادل الثقافات بينهم.

وفي سياق متصل، أبدى المواطنين السودانيين إعجابهم بمشاركة سفارة مصر بالخرطوم بركن المأكولات المصرية والذي قدمت من خلاله الشيف نجلاء الشرباشي العديد من المأكولات الشعبية المصرية التي تذوقها الجمهور على وقع وعزف الفرق الفنية السودانية العديد من الأغاني الشعبية والفلكلور المصري والسوداني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

السفارة المصرية بالخرطوم تشارك فى مهرجان التسوق والتذوق بالسودان

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 يناير 2023

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى البنوك المصرية

دولة جديدة تعتمد اليورو وتنضم لـ«منطقة شنغن»

محمد حماقى: أنا ومراتى انفصلنا سنتين ومحدش أخد باله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل

نتنياهو ينعى بيليه: الأجيال ستتذكره لعبقريته وإنسانيته