السفارة المصرية بالخرطوم تشارك فى مهرجان التسوق والتذوق بالسودان

تشارك السفارة المصرية في مهرجان السودان للتسوق والتذوق بنادي النيل العالمي بالخرطوم.

وقال سفير مصر بالسودان هاني صلاح - في كلمة له مخاطبا الجمهور السوداني الذي شارك الاحتفال ببدء المهرجان - إن المشاركة المصرية في مهرجان التسوق والتذوق بالخرطوم تأتي انطلاقا من الحضارة والثقافة المشتركة والحاضر والمستقبل والمصير المشترك للبلدين الشقيقين الذين تربطهما معا أواصر الأخوة والمحبة، مؤكدا عمق العلاقة بين شعب وادي النيل.

وأشار السفير إلى أنه يشعر بالود والمحبة والفخر الذي وجده من أشقائه من شعب وادي النيل العظيم، مؤكدا لأنه سفير لمصر بالسودان وسفير للسودان بمصر ولأنه يعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة الاجتماعية والثقافية والفنية والسياسية التي تربط الأشقاء وتعمل على تبادل الثقافات بينهم.

وفي سياق متصل، أبدى المواطنين السودانيين إعجابهم بمشاركة سفارة مصر بالخرطوم بركن المأكولات المصرية والذي قدمت من خلاله الشيف نجلاء الشرباشي العديد من المأكولات الشعبية المصرية التي تذوقها الجمهور على وقع وعزف الفرق الفنية السودانية العديد من الأغاني الشعبية والفلكلور المصري والسوداني.