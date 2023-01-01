الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طقس خريفى بارد.. «الأرصاد» تتوقع درجات الحرارة اليوم الأحد 1 يناير 2023

طقس شتوى
طقس شتوى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :
 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كفرالشيخ الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 العظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 23
 

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وائل لطفي

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