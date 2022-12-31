السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الصحة يوجه بإنشاء مجمع طبى متكامل على قطعة أرض فضاء بمستشفى منوف

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، مستشفيات منوف العام وحميات منوف، وذلك ضمن الجولة التفقدية الموسعة للمنشآت الطبية للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجارية.

حيث وجه وزير الصحة، بضرورة التوسع في التغطية الصحية لمحافظة المنوفية، خلال الـ5 سنوات المقبلة، بإنشاء مجمع طبي متكامل، يشمل كافة التخصصات، وذلك باستغلال قطعة أرض فضاء بجوار مستشفى منوف العام.
بدأت الجولة بتفقد المحافظ والوزير مستشفى منوف العام، بالاطلاع على معدلات التردد بالمستشفى، خلال الفترة من شهر سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2022، حيث تبين أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ45 ألفًا و744 مواطنًا، فيما تم إجراء 17 ألفًا و 474 أشعة تنوعت بين (المقطعية، العادية، التليفزيونية، الماموجرام) بالإضافة إلى إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية ما بين عمليات (كبرى، صغرى، متوسطة) علاوة على إصدار 2903 قرار علاج على نفقة الدولة، ويضم المستشفى العديد من التخصصات منها (الباطنة، أطفال، عناية أطفال، جراحة عامة، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال مبتسرين، وحدة غسيل كلوي كبار، عناية قلب، رعاية مركزة، قسم العمليات، الاستقبال والطوارئ) إلى جانب الأقسام الخدمية التي تشمل (الأشعة المقطعية، العادية، موجات فوق صوتية باطنة وقلب، معمل كيمياء ودم، علاج طبيعي، بنك دم،  قسم الصيدلة).
فيما استكمل محافظ المنوفية ووزير الصحة جولتهما بزيارة مستشفى حميات منوف، المقامة على مساحة 6 آلاف متر مربع، وتضم مبنيين رئيسيين، بسعة 122 سريرًا، تشمل أسرة الداخلي والعناية المركزة، حيث بلغ عدد التردد السنوي على قسم الاستقبال والطوارئ 28 ألف حالة، فيما تردد على العيادات الخارجية المسائية ما يقرب من 3 آلاف مريض.
كما تمت متابعة غرف الملاحظة، وتم الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والاطلاع  على مقترح لتطوير المستشفى، بزيادة عدد الأسرة إلى 151 سريرًا، والتي تضم إعادة تخطيط وتوزيع أقسام المستشفى المختلفة (الرعاية المركزة، الغسيل الكلوي، المعامل) وتطوير البنية الأساسية لشبكات الكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للغازات الطبية لتغطية المستشفى بالكامل.

أرض فضاء أبو ليمون 5 سنوات الإستقبال والطوارئ الاستاذ الاطمئنان اسماعيل

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