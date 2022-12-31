السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل خطر بحوزته مخدرات وسلاح نارى فى حلوان

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، مطلوب التنفيذ عليه، بعد تبادل إطلاق نار وإصابته في الفخذ، حال هروبه لمنطقة جبلية بدائرة قسم شرطة حلوان.

البداية كانت عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام بائع متجول ومقيم ش زكى حواس أطلس حلوان، السابق ضبطه واتهامه فى 12 قضية سرقة بالإكراه- بلطجة- مشاجرة- مخدرات- سلاح بدون ترخيص آخرهم القضية 10553 لسنة 2021 حلوان بلطجة، ومطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم ٤٣٤٠ لسنة ٢٠٢٢ كلى ٦٨٧ لسنة ٢٠٢٢ حلوان مخدرات غيابي 3 سنوات، بالتشاجر مع آخرين بمنطقة المشروع الأمريكي، وبإجراء التحريات تبيّن صحة تلك المعلومات.

وباتخاذ الإجراءات وإعداد الأكمنة واستهداف المذكور، قام بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش بحوزته تجاه القوات، فقام رجال المباحث  بتبادل إطلاق الأعيرة النارية معه وأحدث إصابته بالفخذ الأيسر وتم السيطرة عليه.

وتم ضبطه بالسلاح الناري فرد خرطوش عيار 12 مم و5 طلقات من ذات العيار، وكذا قطعة من الحشيش وزنت 100 جم ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية عنصر إجرامي شديد الخطورة قسم شرطة حلوان مخدرات

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