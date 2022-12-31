«51 فعالية في 15 ليلة عرض».. حصاد قطاع الإنتاج الثقافي لعام 2022

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح؛ استطاع القطاع أن يحقق نجاحا مبهرا خلال عام 2022، وخلال السطور التالية نستعرض حصاد رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي لعام 2022..

51 فعالية في ١٥ ليلة عرض خلال البرنامج الرمضاني "هل هلالك"

اعتاد قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تنظيم البرنامج الثقافي والفني "هل هلالك" خلال شهر رمضان المبارك، حيث نظم القطاع بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، (15) ليلة عرض خلال شهر رمضان الماضي، استهلت بالاحتفال بذكرى حرب العاشر من رمضان، وتم تكريم عدد من رجال القوات المسلحة البواسل الذين شاركوا بالفعل في حرب العاشر من رمضان، إلى جانب تكريم كوكبة من الفنانين الذين شاركوا في تقديم أعمال فنية وطنية، وأحيت فرقة كورال روح الشرق التابعة لجامعة عين شمسي احتفالية العاشر من رمضان، وقدمت مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية الوطنية، كما شهدت أولى ليالي حفلات برنامج "هل هلالك"، افتتاح معرض وثائقي عن مساجد القاهرة بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد.

وحققت العروض نجاحا جماهيريا في كل فقراتها طوال (١٥) ليلة عرض يومياً خلال شهر رمضان الكريم، وشارك في فعاليات البرنامج فرقة مؤسسة رتيبة الحفني لذوى القدرات الخاصة، إلى جانب مشاركة مجموعة من الفرق الفنية لأول مرة مثل "الأنامل الصغيرة، طبلة الست، الحرملك، الحضرة"، بالإضافة إلى مشاركة من المنشدين وائل الفشني ومحمود التهامي، إلى جانب أمسية شعرية غنائية قدمها الشاعر محمد بهجت، كما تغنت المطربة فاطمة محمد علي بمجموعة من أشهر الأغنيات الدينية والوطنية، واختتمت الفعاليات بحفل لنجوم مسابقة "أنا المصري" بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح بقيادة المايسترو تامر غنيم، وقدم مسرح العرائس بصفة يومية العرض العرائسي الشهير "الليلة الكبيرة"، إلى جانب ركن الطفل الذي استضاف يومياً مجموعة من الأطفال للتدريب على الرسم والأشغال اليدوية تحت إِشراف الفنان سها كحيل، كما شهدت فعاليات البرنامج ورشة التصوير الفوتوغرافي بمركز الهناجر للفنون وذلك في إطار الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي، وأقيمت الورشة تحت إشراف الفنان السيد عبد القادر.

الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد وإعلان جوائز مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصري"

احتفل القطاع بذكرى نصر أكتوبر العظيم، على المسرح القومي بالعتبة، وقد أنابت وزيرة الثقافة المخرج خالد جلال لتسليم تكريمات وجوائز الحفل، وتم تكريم 10 من رجال القوات المسلحة البواسل الذين شاركوا بالفعل في حرب أكتوبر المجيدة، وهو ما اعتاده القطاع كل عام، كما تم تكريم كوكبة من القامات الفنية والأدبية الذين رحلوا عن دنيانا ومازالت أعمالهم خالدة في الوجدان، وهم: "اسم الفنان الكبير فريد شوقي، واسم الكاتب الكبير أحمد بهجت، واسم الشاعر الكبير صلاح جاهين، واسم الشاعر الكبير فؤاد حداد، واسم الموسيقار سيد مكاوي"، كما تم تكريم أبطال وصناع مسلسل "القاهرة كابول" وهم: المخرج الكبير حسام على، والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، والنجمة حنان مطاوع، والنجم طارق لطفى، وعن فيلم"كيرة والجن" تم تكريم الكاتب الكبير أحمد مراد، والمخرج الكبير مروان حامد، كما أعلنت جوائز الدورة الخامسة من مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصري"، التي تقدم لها ٥٥ أغنية، وتم تكريم لجنة التحكيم وهم : د. هويدا حرك، الموسيقار عمرو مصطفى، الشاعر أمير طعيمة، وقد شارك في عضوية اللجنة الفنان مدحت صالح، والفنانة مي فاروق، والفنان أحمد محسن، والفنانة د. نسرين رشدي، وأقام القطاع ضمن الاحتفال بحرب العبور، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد، معرض فنى تضمن ٢٠ لوحة فنية لأعمال كاريكاتيرية للفنان صلاح جاهين عن حرب أكتوبر.

حفلات "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون

في إطار حرص رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي، على إتاحة العروض الفنية المتميزة سواء من الجهات التابعة له، أو من الفرق الفنية والموسيقية والأصوات الغنائية الشابة التي أصبح له تواجد متميز على الساحة الفنية، ينظم القطاع كل عام برنامجاً فنياً تحت عنوان "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" وذلك خلال شهور الصيف، وتضمنت هذه الحفلات التى أقيمت فى شهر أغسطس الماضي، أمسية شعرية غنائية للشاعر محمد بهجت، حفل لاستعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية، حفل للفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح، حفل للفنانة أميرة رضا، حفل لثنائي العود "دينا عبد الحميد وغسان اليوسف، حفل للفنانة رباب ناجى، حفل لفرقة أنغام الشباب والفنانة فاطمة محمد على حفل لاستعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية.

أمسيات شعرية غنائية تحت شعار "بهجة الروح" تقام بصفة شهرية

تحت شعار "بهجة الروح" يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي سلسلة من الأمسيات الشعرية الغنائية من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، اعتبارا من شهر يوليو 2022، تختص بعض هذه الأمسيات بتنمية ثقافة الأطفال، من خلال موضوعات عن رموز ثقافية وفنية مصرية، يتم التعريف بها في إطار شعري وغنائي، وذلك إلى جانب أمسيات أخرى تهتم بالمناسبات الوطنية والاحتفاء بموضوعات وقامات ثقافية، ففي شهر يوليو أقيمت أمسية شعرية غنائية للأطفال تحت عنوان "العيد فرحة"، وفى شهر أغسطس أمسية شعرية غنائية تحت عنوان "المسرح أبو الفنون"، وفى سبتمبر أمسية شعرية غنائية للأطفال تحت عنوان "قصاقيص من ورق صلاح جاهين"، وفى شهر نوفمبر أمسية شعرية غنائية تحت عنوان "مصر جميلة" احتفاءً بالشاعر فؤاد حداد، وفى الثالث من ديسمبر أمسية شعرية غنائية للأطفال تحت عنوان "ذهب الليل" احتفاءً بالموسيقار الفنان محمد فوزي، واختتم فعاليات بهجة الروح لعام 2022 بأمسية " أنوار عيسى ومحمد" احتفالا بالعام الميلادي الجديد وتلك يوم 26 ديسمبر.