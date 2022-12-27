500 إصدار ومبيعات بلغت 35 ألف كتاب.. حصاد «هيئة الكتاب»

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في العام الجاري 2022 أكثر من 500 إصدار متنوع ما بين الرواية والقصة والشعر والفكر والفلسفة وغيرها عبر سلاسلها الكثيرة.

ومن بين هذه الإصدارات التي جاءت شهر يناير: «صندوق شجرة الزيتون، الخيتون في المصادر المصرية، ديانة قدماء المصريين، مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف ألماني، 2020 عام مختلف، موسوعة المسرح المصري ج8، الدائرة ومسرحيات أخرى، ترميم قضية أحمس، نظرية الترقب اللحظي، الجاهلية و الصحوة أوردو، الجاهلية والصحوة روسي، حوار الأديان والثقافات فرنسي، سبعة فضاءات، عائشة في أرض الاحلام، صناعة الفخار في مصر (الفسطاط نموذجا)، الأبوة الضائعة، دور تكنولوجيا المعلومات في التجارة الدولية».

أحد الأغلفة

ومن بعض إصدارات شهر فبراير: «موسوعة المسرح المصري المصورة ج10، ظاهرة التضخم الاقتصادي في العصر المملوكي التعاون الدولي، فاتن حمامة، التخييل والامراض السيكوسوماتية، أوراق محمد بيومي، إشكالية ترجمة مصطلحات كورونا ، ثورة 30 يونيو، ما الفلكلور، بكوات لينين الرملي، ضلك علي الدروب، العائدون من الجحيم، الأمن القومي المصري، وشم من القبلات، مالكش صور عندي، إيكو، أهم شعراء الطليان، وأهواء الغربان».

ومن أبرز إصدارات شهر مارس: «وتبدأ من هنا المراسيم، مجلة أدب ونقد عدد 406، القفز فوق الصعاب الماني، الأدب مع سيدنا رسول الله، فرنسي، الجاهلية والصحوة، ألماني، في دائرة الضوء، وزارة العدل المواطن أولا، الاستقبال والكشف، الإنسان في شعر وديع سعادة، حديث الصيام، نزهة في أرض المسرح، القفز فوق الصعاب، ألماني، الجمال المضاد، الميول الإدمانية، تلك العينان، حكايات فردوس وسماحة، بين الحقيقة والخيال، علماء العرب».

ومن أبرز إصدارات شهر أبريل: «مدينون لك أيها اليأس، الآداب العامة، الشأن العام، مجلة إبداع العدد 32، تماثل لدهشة ممكنة، ريشة بن قرطاس، جروح سطحية، مجلة عالم الكتاب العدد 65، بطلة حقيقية، ما الهندسة، رؤية التشكيل، مجلة الفكر المعاصر عدد 26، شبكة التيمات، شوقي الآخر، ثقافة الحوار، التعليم ومواجهة التطرف، فن السيرة، بابا أنا حلمت حلم».

أحد الأغلفة

ومن أبرز إصدارات شهر مايو: «حكاية السينما، كوكب أزرق، الفيزياء والحياة، مناهج السرديات والسردية العربية، السرد والتاريخ، الصورة والعلامه، الاتجاه السياسي، مجله عالم الكتاب ع 67، خارطه مضلله لمساكن الافلاك، التطور الحضاري لرعايه ذوي الاحتياجات الخاصه، الرقيق والنشاط الاقتصادي في بلاد المغرب الاسلامي، القصه القصيره جدا في مصر، لف وارجع، مسرح خيال الظل، افريقيا امي، بلاد الكلام، عقد المواطنه، الدوله مفهومها و تطورها».

ومن أبرز إصدارات شهر يونيو: «الحكايه الشعبيه في الموصل، فكره في كتاب فرنسي، قطار الاخلاق فرنسي، قطار الاخلاق عربي، مجله العلم والحياه عدد 21، غرب الحب الميت، مجله ادب و نقد عدد 409، مجله ادب ونقد عدد 408، حكايات كاذبه، حاره الطبالين، غرفه عمليات تحت الجلد، الشأن العام، وى وى مكياج، مجله فصول، مفاهيم يجب ان تصحح صينى، مخاطر الالحاد سواحيلي، تحليل الرمز في مسرح صلاح عبد الصبور، عن الثقافة والحرية».

أحد الأغلفة

ومن أبرز إصدارات شهر يوليو: «الجماهر في معرفه الجواهر، لبنان والصراع العربي الاسرائيلى، المواد الجديده مستقبل البشريه، اطلاله الجمهوريه الجديده، نتسلى ونسليك واياكم وليله الزفاف، مش لاعب، من دعائم التنميه، الرسوم الجداريه الشعبيه في وسط صعيد مصر، سقوط الاقنعه، القاهره جوامع وحكايات، سينما سينوغرافيا، خارطه مضلله لمساكن الافلاك، صناعه الفتوى وضوابط الافتاء، الصحافه النسائيه في مصر، الوحش اكل الجليد، جزيره السعداء، الطير الشادي، البحث عن القمر، اشباح كوكب بروكسيما ب ارض الاحلام».

ومن أبرز إصدارات شهر أغسطس: «باب كرم، الحلم الارجواني، الأدب مع سيدنا رسول الله، اوردي، قهوه على الريحه، 15 خطوه لكتابه فيلم سينمائي، تقنيات الرواية، الوحي والنبوءة في مصر القديمة، الفنان محمود مختار، رقص الإبل، الهدنة.. عندما تسقط الأقنعة، شقوق في جدار الوعي، كما لو أن العالم أطلس سحر، بيت على البحر، رؤية الممثل والمؤلف، امبراطورية الدولار، مجلة أدب ونقد ع411، مجله الفكر المعاصر ع27، نساء التفاح».

صورة من فعاليات الهيئة

ومن أبرز إصدارات شهر سبتمبر: «عايدة فهمي إمرأه من طراز خاص، دراسات في السرد، قصص الحيوان في القرءان، حكايات الجده نونا، الشأن العام انجليزى، الأدب مع سيدنا رسول الله ألماني، الشأن العام فرنسي، ما الصيدلة؟، ذات يوم، الذين لا يملكون سوى نظراتهم، هم احتطبوا دمي، مسخ الكائنات، عادات وأغاني الحروف، الخطاب الشعري للطفل عند فاروق شوشه، مستقبل السوشيال ميديا، مجله عالم الكتاب ع 71، مجله فنون ع52-53، من الروضة الندية في الأحاديث القدسية».

ومن أبرز إصدارات شهر أكتوبر: «يوما ما، كاتانجا، الوان الوجع، جارحة الطين، كورال العابرين، حليب الليل، ما الجيولوجيا؟، اكتب ملامحك، ما التعليم؟، فقه بناء الدول صيني، مشروع أبو العلا السلاموني، نحو تفسير علمي للأحلام، القضايا الاجتماعية والشكل الفني في مسرح لينين الرملي، الأعمال الروائية ليوسف ابو ريه ج2، موسوعة عالم الحشرات، موسوعة أعلام في فجر وضحى الاسلام، مجلة علم النفس ع 134، مجلة فنون ع 52-53».

ومن أبرز إصدارات شهر نوفمبر: «البشارة..أيام الامام، ليالى عزبه البوهي، بغير علم الوصول، أطفال الكواكب، الصرصار والنملة، وطنى العربي، مصطفى دبابة، طائر يتعثر بالضوء، مصر الريفية، رائحه كريهة تسبب القتل، نظارة آدم، اللوحه الخفية، ملتزم بالصمت، الرسم بالأشكال الهندسية، شرح صحيح البخاري ج 9، الجامع بين العلم والعمل النافع، موسوعة المسرح المصري المصورة ج12، موسوعة المسرح المصري المصورة ج11، قضية حميدة».

ومن أبرز إصدارات شهر ديسمبر: «عزبة المشمش، مخلص للريح.. التي لا أرض لها، نخب الذخائر في أحوال الجواهر، منهل الظرافة بذيل مورد اللطافة.. في مَن ولي السلطنة والخلافة، تجارة الغلال في مصر.. في عصر التبعية الاقتصادية 1842- 1914م، شعرية العقل.. قصيدة نثرية، كورونا.. أزمة القرن رؤية اجتماعية، عروض المنشد الصييت بين الأداء والتلقي، خيالات الذكر.. المرأة في الخطاب العربي المعاصر.. دراسة في تحليل الخطاب المنطوق من خلال برامج التليفزيون، البحرية العثمانية.. منذ عصر السلطان محمد الفاتح إلى نهاية عصر السلطان سليمان القانوني، حياة مستعملة، فصول عن الصين، المسرح والتلقي.. دراسة في أنماط تلقي مسرح باكثير الشعري، الأعمال الشعرية».