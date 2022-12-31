ضبط 408 قضية بيع بأزيد من السعر في حملات تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

وضبط (408) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (2,050 طن دقيق أبيض "عينى" – 11,174 طن " سلع ومواد غذائية متنوعة " - 492 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (722) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (10 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 201 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 141 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 370 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (4 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 300 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى").

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.