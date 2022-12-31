محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة المبانى العشوائية فى مجرى العيون

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استكمال أعمال إزالة المباني العشوائية بمنطقة السكر والليمون الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة، والتي تتم بعد صرف التعويضات اللازمة لقاطنيها.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتي في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة، وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها، كما تأتي في إطار أعمال التطوير الشاملة التي تقوم بها الدولة بمنطقة الفسطاط ومصر القديمة لإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية المهمة.

ورافق المحافظ في جولته جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد، ومحمد السيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة، وعدد من قيادات المحافظة.