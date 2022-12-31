وزير الاتصالات يهدى طفلًا بسنترال فى طنطا «باقة مجانية»: العب براحتك

أهدى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طفلًا متواجدًا بسنترال العجيزي في طنطا، باقة إنترنت مجانية لمدة عام بمناسبة تواجده داخل السنترال، وداعبه هو والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، "العب براحتك".

واستقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بديوان عام محافظة الغربية، ومن المنتظر أن يصطحب المحافظ وزير الاتصالات في جولة تفقدية في عدة مراكز بمحافظة الغربية، ومن المقرر أن يرافقه فيها عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات وزارة الاتصالات وهيئة البريد المصري والشركة المصرية للاتصالات.

افتتح الوزير في بداية جولته المركز التكنولوجي بالمحافظة ومركز تكنولوجيا المعلومات، بعدها يتجه إلى مركز بريد العجيزي المطور لافتتاحه، ومركز شركة الاتصالات بمنطقة العجيزي بطنطا ثم يتجه المحافظ والوزير ومرافقوهم لافتتاح عدة مشروعات بالمحافظة.

ويشمل برنامج الزيارة افتتاح الوزير عدد من المشروعات التكنولوجية والبريدية في محافظة الغربية ومتابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي وتوصيل كابلات الألياف الضوئية الفايبر للمباني الحكومية بالمحافظة خاصة بالقرى.

ومن المقرر أيضًا أن يقوم الوزير ومرافقوه بالاطلاع على تنفيذ المشروعات الرقمية بمبادرة الرئيس "حياة كريمة"، ومتابعة تنفيذ توصيل الإنترنت للمنازل في الريف المصري وتفقد بعض السنترالات ومراكز التدريب التكنولوجي للشباب.

ويذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بمركز زفتى كمرحلة أولى من المبادرة في المحافظة تشمل 943 مشروعًا بإجمالي تكلفة 4068,5 مليون جنيه بنسبة إنجاز بلغت 80%.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقًا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.