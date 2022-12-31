لمواجهة الدروس الخصوصية.. استمرار عمل القوافل التعليمية بالبحر الأحمر

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أعمال القوافل التعليمية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بمدينة الغردقة، وذلك برعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبالتعاون بين مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.

من جانبه قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن القوافل التعليمة تأتي ضمن جهود الدولة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرًا إلي أنه تم عقد لقاءات خلال القافلة بالطلبة بمركز إعلام الغردقة والذي يضم طلاب المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية بشعبتيها ( الأدبية _ علمي علوم _علمي رياضة )، وذلك طبقاً البروتوكول التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم لـ"الدستور"، أنه يحاضر خلال القوافل نخبة متميزة من الخبراء والمعلمين ومقدمي البرامج التعليمية بالقنوات التعليمية، والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة المهنية والتربوية في المواد الأساسية والعلمية، لافتًا إلي أنه تم تكليف مسئولي التنظيم بتقديم كافة التيسيرات والتجهيزات للقاعات ودعمها بكافة المستلزمات التي من شأنها المساعدة علي سير العمل بسهولة ويسر، مع الإشراف التام علي حركة الدخول والخروج للطلاب تفادياً لأية تكدس أو ازدحام محتمل.

وأوضح اللواء أحمد عبد العزيز السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر، أن المحافظة سوف تقوم بتعميم فكرة عمل واقامة القافلة بجميع مدن المحافظة حتي يستفيد أكبر عدد من الطلاب من هذه القوافل، مؤكداً علي ضرورة استفادة الطلاب بأكبر قدر من المعلومات من هذه القافلة.

لغتي هويتي.. مبادرة تعليم البحر الاحمر لتلاميذ رياض الاطفال

كانت أطلقت مديرية التربية والتعليم مبادرة "لغتي هويتي" لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التابعة لها، برئاسة زينب أبو ضيف، موجه عام رياض الأطفال، حيث يتم تنفيذ المبادرة على مستوى محافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ"الدستور"، أن المبادرة جاءت تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وتقديراً للغة العربية وتوعية الأطفال بالاحتفالات سواء على المستوى العالمي أو المحلي، مؤكدًا أن هذا يتفق مع رؤية المنهج وبما لايخل بخطة سيرة.

من جانبها قالت زينب أبو ضيف موجه عام رياض الأطفال بالبحر الأحمر، إن المبادرة جاءت بدعم من هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ومصطفي عبده وكيل المديرية، وذلك بهدف توعية الأطفال بمبادئ اللغة العربية للحفاظ على الهوية والتراث، مؤكدةً أن معلمي رياض الأطفال حريصين على دعم المبادرة وتشجيع الأطفال على المشاركة والتعلم.