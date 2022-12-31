السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الموارد الطبيعية الروسية: 7.3 مليار طن احتياطيات النفط فى القطب الشمالى

النفط الروسي
النفط الروسي

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الروسية أن احتياطيات النفط في منطقة القطب الشمالي الروسية تقدر بنحو 7.3 مليار طن، وصرحت الوزارة - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - "إن حقل بريرازلومنويه يعتبر أول حقل بحري في القطب الشمالي يتم فيه إنتاج النفط التجاري في روسيا".

وكانت وزارة الموارد الطبيعية الروسية قد أعلنت، أمس الخميس، اكتشاف 37 حقلًا جديدًا للنفط والغاز، و130 مكمنًا للمعادن في روسيا خلال العام الجارى.


وقالت الوزارة -في تقريرها السنوي- "في عام 2022، تم اكتشاف 37 حقلا تتضمن رواسب هيدروكربونيات و130 حقلا من رواسب من المعادن الصلبة، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تزداد موارد الذهب في عام 2022 بمقدار 158 طنًا والنحاس بمقدار 1.3 مليون طن والزنك بمقدار 2.4 مليون طن والرصاص بمقدار مليون طن والفضة بمقدار 2.5 ألف طن والهيدروكربونات بمقدار 4.3 مليار طن من الوقود المرجعي".


ووفقًا للتقرير، أكبر الحقول المكتشفة هو حقل "ماداشاغسكوي" النفطي باحتياطي يبلغ 82.3 مليون طن، ويعود الفضل في الاكتشاف لشركة الطاقة الروسية "روس نفط".


أما عن حقول الغاز، فذكر التقرير أن أكبر اكتشاف يعود لشركة "نوفاتيك" الروسية، التي اكتشفت حقل غاز كبير يقع في شبه جزيرة غيدان، الواقعة في شمال غرب سيبيريا، باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بنحو 52 مليار متر مكعب.

 

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وائل لطفي

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