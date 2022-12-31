السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشارة الرئيس الأوكرانى: 3400 جندى أوكرانى لا يزالون فى الأسر بروسيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

 قالت أليونا فيربيتسكا مستشارة الرئيس الأوكرانى إن حوالى 3400 جندى أوكرانى لا يزالون فى الأسر لدى روسيا، وان 15 ألف شخص لا يزالون فى عداد المفقودين فى أوكرانيا.

 

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن فيربيتسكا -التي تتولى أيضا منصب مفوضة مكتب رئيس أوكرانيا لضمان حقوق المدافعين عن الجنود الأوكرانيين- قالت تلك التصريحات في مقابلة مع وسائل الإعلام الألمانية.


وتابعت فيربيتسكا: "في الوقت الحالي، أكدت روسيا وجود 3392 أسير حرب أوكرانيًا، ولكن تم إدراج حوالي 15000 شخص في عداد المفقودين في أوكرانيا، وهناك العديد من المدنيين بينهم".


ووفقا فيربيتسكا: "لا نعرف ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الآن في الأسر لدى روسيا، أو ما إذا كانوا قد تم ترحيلهم من المناطق المحتلة مؤقتا أو قتلوا".

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وائل لطفي

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