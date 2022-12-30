العراق: مقتل 13 إرهابيًا خلال 7 ضربات جوية فى ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، قتل 13 إرهابياً خلال 48 ساعة بسبع ضربات جوية في ديالى.

وقالت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، أكد أن هناك جهدًا استخباريا كبيرًا للوكالات والدوائر الاستخبارية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قواطع المسئولية.

وأشار إلى أن خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من رصد أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزاما ناسفا ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة.

وأضاف أنه تم تزويد صقور الجو بمعلومات عن مكان تواجده في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، والتي بدورها تمكنت من قتله بواسطة طائرة سزنا كرفان، وبذلك يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال 48 ساعة الماضية 13 إرهابياً بواسطة الأبطال في صقور القوة الجوية من خلال تنفيذ سبع ضربات جوية دقيقة وبجهد استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية".