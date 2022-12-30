الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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توك شو

حازم إمام للاعبى «كابيتانو مصر»: حط كلام المدرب فى دماغك ونفذه فى الملعب

حازم إمام
حازم إمام

بدأت الحلقة الرابعة من برنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، لاكتشاف مواهب كرة القدم، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كانت البداية بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات كابيتانو مصر، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

ويدور التحدي والمنافسة في هذه الحلقة بين فريقي كابتن سيد معوض وكابتن طارق السيد بحضور كابتن حازم إمام.

وبعد فوز فريق كابتن طارق السيد انضم حازم إمام لإعطاء التعليمات والذي سيحمل اسم والده الراحل كابتن حمادة إمام.

انضمام حازم إمام لفريق يحمل اسم والده الراحل 


وقال طارق: "يا رجاله شرف كبير إن الفرقة دي تكون باسم العظيم كابتن حمادة إمام وشرف كبير حازم إمام نجم مصر وبما إنه هو موجود بقوله هو المدير الفني الجديد للفرقة".

وعقب حازم إمام: "بشكر كابتن طارق وبشكر اللاعيبة أنها موجودة معانا النهارده ويمكن زي ما قال الفرقة باس الوالد حاجة كبيرة بالنسبة ليا وفخور انتوا شايلين اسم حمادة إمام وعايزين نكسب ونركز".

وتابع: "أي مدرب بيقول كلام لازم نفكر ونركز معاه كويس جداً ساعات وأنت بتسمع من مدرب تقول هو بيقول أي كلام وإن هعمل اللي أن عايزة ممكن تعمل مباراة كويسة بس مش هتبقي لاعيب كويس لازم يكون بتستفيد من المدرب لأنه ده إلا هيمشي معاه على طول خصوصًا انتوا لسه بتتلعموا لما توصل لـ25 سنة يبقي عندك خبرات إنما انتوا لسه بتتعلم ازاي تستلم وتسلم وتقف في الملعب وازاي بأقل مستوى تعمل أهداف وصناعة الفرص كلام المدرب مهم عشان هو بيكلمك من خبرات 20 سنة دايماً كلام المدرب حطه في دماغك وحاول تنفذه في الملعب مع مهاراتك مع شغلك هتلاقي كل واحد بيفرق عن الثاني". 

وأكمل: "يمكن انتوا شوفتوا الجون إلا أن جبته في فرنسا يمكن هو صعب شوية يعني الجون مجاش بسهولة، لعبت ماتشات وكل مباراة كنت بحاول أعملها لحد ما جت بالتدريج، وسبحان الله عملته في المباراة الأولاني والثاني بس مجتش معايا غير في الثالث، أحلي مرة جت في الفاينال، وكسبنا بالجون ده 2".

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