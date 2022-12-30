الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: نودع 2022 بانتصاراتها وانكساراتها ونحلم نلون 2023 بالفرح

محمد الباز
محمد الباز

هنأ الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، المصريين، بالسنة الجديدة، قائلا: "نودع 2022 بكل ما جرى فيها بانتصاراتها وانكساراته، وأيام الفرح، وأيام الأحزان".

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "مفيش سنة سعيدة وسنة تعيسة، الصفات من أفعالنا، الأيام سعيدة وتعيسة بسبب أفعالنا، إنسان تلونت أيامه بالتعاسة والحزن، الزمن بنلونه". 

ولفت الباز، إلى أن الناس عانت كثيرًا في سنة 2022 بسبب ظروف اقتصادية صعبة، وحرب فرضت نفسها على الناس، مردفًا: "بنحلم نلون 2023 بلون فرح وسعادة مفيش قدامنا اختيار ولا رفاهية إلا أن نحقق أحلامنا".

وأضاف الباز أنه من المتوقع تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لـ2700 جنيه، وبعض المصادر تشير لرفع الحد الأدنى في القطاع الخاص لـ 3 آلاف.

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