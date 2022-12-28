الباز ينفرد قبل 6 أشهر بخبر موافقة الأزهر على الطلاق الشفهى

انفرد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بخبر موافقة الأزهر كتابيا على توثيق الطلاق، قبل 6 أشهر من الإعلان الرسمي والذي صدر أمس عن وزير العدل عمر مروان.

انفراد.. الباز يفجر مفاجأة: «الأزهر وافق على توثيق الطلاق»

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، الحلقة التي قدمها يوم 7 يونيو الماضي، إن الأزهر وافق كتابةً على توثيق الطلاق، وذلك بعد عقد اجتماع مع علماء الأزهر، وإجراء نقاش وتقديم اجتهادات واقتنع الأزهر بالرأي الذي يقول إنه لابد من توثيق الطلاق.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، فجر الباز مفاجأة عن سبب الرفض الأولي لتوثيق الطلاق، وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما سأل المشايخ، فقالوا إن البعض كان مع الطلاق الشفوي، وآخرين مع الطلاق الموثق، وعندما سأل عن سبب تأييدهم للطلاق الشفوي، قالوا إن الرئيس هو من طلب توثيق الطلاق، فلو أيدنا الطلاق الموثق الناس هيقولوا علينا إننا علماء سلطان.

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