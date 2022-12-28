الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز ينفرد قبل 6 أشهر بخبر موافقة الأزهر على الطلاق الشفهى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

انفرد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بخبر موافقة الأزهر كتابيا على توثيق الطلاق، قبل 6 أشهر من الإعلان الرسمي والذي صدر أمس عن وزير العدل عمر مروان.

انفراد.. الباز يفجر مفاجأة: «الأزهر وافق على توثيق الطلاق»

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، الحلقة التي قدمها يوم 7 يونيو الماضي، إن الأزهر وافق كتابةً على توثيق الطلاق، وذلك بعد عقد اجتماع مع علماء الأزهر، وإجراء نقاش وتقديم اجتهادات واقتنع الأزهر بالرأي الذي يقول إنه لابد من توثيق الطلاق.

 

وفي نهاية أكتوبر الماضي، فجر الباز مفاجأة عن سبب الرفض الأولي لتوثيق الطلاق، وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما سأل المشايخ، فقالوا إن البعض كان مع الطلاق الشفوي، وآخرين مع الطلاق الموثق، وعندما سأل عن سبب تأييدهم للطلاق الشفوي، قالوا إن الرئيس هو من طلب توثيق الطلاق، فلو أيدنا الطلاق الموثق الناس هيقولوا علينا إننا علماء سلطان.

لقراءة الخبر الأصلي اضغط هنا 

 


«حجارة الأهرامات من الإمارات والأسمنت من السعودية».. الباز يكشف سر حديث سائق التاكسى

 

مُطالبًا بمحاكمة أسامة هيكل.. الباز: «تحالف الجهل سبب الكثير من الأزمات»

 

محمد الباز يشيد بإنشاء صندوق رعاية الأسرة: الدولة تقوم بمسئوليتها

 

محمد الباز يكشف مَن وراء شائعة بيع قناة السويس

 

الباز: «أقسم بالله لو الإخوان اللى بيحكموا كانت البلد فلست»

 

محمد الباز يطالب بتغيير حكومة مدبولى: «آن لها أن تستريح»

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

أوقاف الإسكندرية تكرم الأئمة والواعظات الفائزين بمسابقة الوزارة «لغة القرآن»

الباز ينفرد قبل 6 أشهر بخبر موافقة الأزهر على الطلاق الشفهى

نائب محافظ الوادى تتابع التجهيزات النهائية لاستضافة «مؤتمر أدباء مصر»

عرض فيلم «أوغسطينوس ابن دموعها» بمركز الثقافة السينمائية.. الليلة

حظك اليوم.. لمواليد الأبراج الترابية الأربعاء 28 ديسمبر 202

مسئول بريطانى محذرا من اقتراب سيطرة الصين على تايوان: عواقب كارثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟