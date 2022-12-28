الباز: الزواج فى مصر أصبح يشبه العملية الانتحارية.. وصندوق دعم الأسرة ضرورة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المواطنين كانوا يطالبون بقانون أحوال شخصية جامع مانع، حيث كان ينظم الأحوال الشخصية عدة قوانين، لذا شكلت الدولة لجنة من خبراء لإعداد القانون.

ولفت الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجاري إعداده احتوى على موضوعين أثارا قلق الناس، الأول هو إنشاء صندوق رعاية الأسرة، ومصدر تمويله.

وأضاف الباز: "الدولة قالت لو تم تحصيل من المتزوجين حديثا 100 مليون جنيه، الدولة ستحدد القدر، والهدف من الصندوق هو توفير حياة كريمة للزوجة والأولاد الذين يعانون عند تفكك الأسرة ووقوع الطلاق".

ولفت االباز، إلى أن من مصادر تمويل الصندوق تحديد نسبة من المقدم أو المؤخر، وهو ما أزعج الناس، الذين اشتكوا من ارتفاع تكاليف الزواج وأنها لا ينقصها إضافة تكلفة جديدة، معقبًا: “ده لأن الناس بتتجوز غلط، ليه واحد يتجوز وعليه أقساط زواج؟ ليه لازم تلفزيون وثلاجات ومفارش وغسالات وسيراميك”.

وأردف: "الناس مش قادرة تتجوز لأنهم بيتجوزوا غلط، الجواز أصبح عملية انتحارية، ننتهك الشباب ونضيع ونسرق أحلى سنين عمرهم، عشان يجيب الشقة والستأئر والنجف".

وأكد أن منظومة الزواج في مصر لا تتناسب مع العقل، ولازم تغير هذه الثقافة، مردفا: "لازم نغير ثقافة إنه لو خدها سهلة يرميها، لازم يتغير ونربي عيالنا".