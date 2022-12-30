سماع أقوال مصابى حادث محور جمال عبدالناصر بالقاهرة الجديدة

انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث تصادم سيارتين أعلى محور جمال عبدالناصر بمنطقة القاهرة الجديدة، للوقوف على ملابسات الحادث.

وأصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين أعلى محور جمال عبدالناصر بمنطقة القاهرة الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى محور جمال عبدالناصر بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين اصطدام سيارتين بالقاهرة الجديدة، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.