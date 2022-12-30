ضخ السلع والإفراج عن الأعلاف.. حصاد وزارة الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٢٣، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٣ وحتى ٢٩ ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم، فضلا عن بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ، جاء ذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

كما وقعت وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، البترول والثروة المعدنية اتفاقيتى تعاون فى مجال التنمية المجتمعية، بشأن تنفيذ تنمية متكاملة للمجتمعات المطيرة في محافظة مطروح، والاتفاقية الثانية بشأن تنفيذ مجتمع متكامل ذكى ومستدام فى وادى المُكَتَب فى أبورديس بمحافظة جنوب سيناء باستخدام التقنيات الحديثة.

كما عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً مع مسئولي شركة آي فاينانس بحضور بعض قيادات الوزارة لبحث آلية تفعيل دور كارت الفلاح وحوكمة منظومة بيع وتداول الاسمدة المدعمة والرقابة عليها، كذلك استعرض نتائج تقييم بعض الهجن والأصناف الخاصة بمحصول الطماطم وذلك فى ضوء المتابعة الدورية للتعرف عن محاور تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، كما أعلن الوزير، الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف "الذرة والصويا" بحوالي 81 مليون دولار.

فيما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شائعة تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة، مُشددةً على أن كافة مبيدات الآفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين، أو على الإنتاج الزراعي.

وتحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم افتتاح المهرجان الأول للجبن المصري ومنتجات الألبان، بمشاركة ‏أكثر من ٤٠ عارضا من مصانع الجبن المصرى بأنواعه المختلفة.

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية إصدارا جديدا، عبارة عن مجلة شهرية إلكترونية، باسم: مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي MALR، شعار "كلمة من قلب الديوان".

وانتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "نشر وتبنى المستحدثات الزراعية"، بمحافظات أسيوط، والفيوم، والمنوفية، كما نفذ معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ثلاثة برامج تدريبية في مقر المعهد بالدقي وفروع المعهد بمحطة بحوث سخا-محافظة كفر الشيخ ومحطة بحوث سدس- محافظة بني سويف خلال شهر ديسمبر الجاري.

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