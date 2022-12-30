الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعادة فتح شارع الهرم بين ناصر الثورة وأحمد لطفى السيد

شارع الهرم
شارع الهرم

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة فتح شارع الهرم، بعدما أعلنت أمس عن إجراء غلق كلي وقطع عرضي بشارع الهرم تحديداً بالمسافة المحصورة بين شارع ناصر الثورة حتى شارع أحمد لطفي السيد بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية، وذلك لقيام حي العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بصيانة خط مياه الشرب؛ لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقالت إن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام بالموقع المشار إليه لمدة يوم واحد فقط، وذلك يوم الجمعة الموافق ٣٠ / ١٢ /٢٠٢٢ على أن يكون العمل من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة، وقامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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