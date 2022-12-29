«كابيتانو مصر».. شادي محمد لفريقه: متلعبش كورة وانت خايف مش هتقدر تعمل حاجة

بدأت الحلقة الثالثة من برنامج “كابيتانو مصر”، والمُذاع عبر فضائية "ON"، لاكتشاف مواهب كرة القدم، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كانت البداية بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات كابيتانو مصر، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وبعد انتهاء الشوط الأول بتعادل سلبي قام كل مدرب بتقديم نصايح لفريق، حيث قال شادي محمد بين الشوطين: "محدش يعمل تاكلنج جوة الـ18 خالصاً، متلعبش كورة وانت خايف مش هتقدر تعمل حاجة، وانا بقولك لا قدر الله حصل حاجة انا هسقفلك مش عايزين فرقتنا حد يمشي منها".

بينما قال أبو الدهب: "هما مبيعملوش إلا كورة واحدة ركزوا الطويل ورا عايزين نكسب عشان نفضل مع بعض تاني، لازم تبقوا رجالة في الملعب وتموتوا نفسكوا على الكورة".